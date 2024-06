Beata z Klanu miała przygodę z Leonardo DiCaprio! "Obiecał, że wstawi na Insta"

Co słychać u Beaty z Klanu? Dorota Naruszewicz jest bardzo aktywna

Dorota Naruszewicz odeszła z serialu "Klan" w 2011 roku. Aktorka przez 14 lat wcielała się w postać Beaty. Potem rolę przejęła Magdalena Wójcik. Przez kilka lat o byłej gwieździe serialu o rodzinie Lubiczów było cicho, jednak od jakiegoś czasu Dorota Naruszewicz jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Internauci, gdy patrzą na zdjęcia Beaty z "Klanu", są pod wrażeniem. W wieku 53 lat gwiazda wygląda jakby było młodsza o dwie dekady. Ostatnio aktorka miała pewne problemy ze zdrowiem, o czym napisała na Instagramie. Na szczęście Dorota Naruszewicz czuje już się lepiej. Do tego - jak sama stwierdziła - "w nagrodę" przyśnił jej się Leonardo DiCaprio! To był niesamowity sen. Beata z serialu "Klanu" opowiedziała szczegóły. Aż szkoda się budzić z takiego snu...

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy, jak zmieniała się Dorota Naruszewicz od początku gry w "Klanie"

Leonardo DiCaprio w śnie Beaty z Klanu. "Nagraliśmy jego telefonem filmik, obiecał ,że wstawi na Insta

Beata z "Klanu" nie kryła ekscytacji. - Boże, pierwsza noc bez kaszlu bez tabletek hamujących go oraz nasennych. W nagrodę przyśnił mi się Leonardo DiCaprio z którym zaprzyjaźniłam się, on ze mną też, bardzo mu się spodobała moja torebka, więc mu ją podarowałam i w ogóle fajny z niego kumpel. Nagraliśmy jego telefonem filmik, obiecał ,że wstawi na Insta. Dajcie znać, jak zobaczycie!! Chciałam wypytać o jego edukację, gdzie studiował (wiem ale we śnie jakoś nie pamiętałam), jednak natychmiast włączył się jego adwokat ,że takich pytań nie mogą mu zadawać. Wystarczy wyzdrowieć, pozbyć się kaszlu i proszę holiłud otworem stoi! Trzymajcie się zdrowo! Całusy - napisała na Instagramie Dorota Naruszewicz, która niedawno pochwaliła się nowym samochodem. Auto nazwa swoją... "wyczekaną miłością".

