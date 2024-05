Beata z "Klanu", czyli Dorota Naruszewicz, ma za sobą burzliwy rozwód z Tomaszem Żórawskim. Małżonkowie długo byli ze sobą szczęśliwi. Wychowywali razem dwie córki. W pewnym momencie jednak coś się wypaliło i aktorka z mężem się rozstała. Nie wiemy, czy po rozwodzie słynna Beata z serialu "Klan" zniechęciła się do mężczyzn. Wiemy za to, że nie zniechęciła się do miłości. Dorota Naruszewicz bowiem zakochała się... w samochodzie. Nie jest to byle jaka fura. - Mój ci on! Dziś powiedzieliśmy sobie "Tak". To jest miłość wyczekana! Idealny: żaden napakowany macho, ale dający poczucie bezpieczeństwa towarzysz: kiedy zechcę ogrzeje, a gdy będzie gorąco, będzie czekał na mnie cudownie chłodny. Wnętrzem zachwyca… Ach, czego on nie ma! Apetyt też ma super, bo jak na taki temperament, je niewiele….. No cudo moje. Przed nami pierwsza przejażdżka… będzie romantycznie bo deszcz zapowiadają… Pozdrawiamy!!! Całusy - napisała aktorka na Instagramie. Nowy "związek" Doroty Naruszewicz skomentowała m.in. Barbara Bursztynowicz, czyli w "Klanie" mama Beaty. - W przyszłym tygodniu musisz zajechać tą bryką do mnie, Dorotko - zarządziła. A jej serialowa córka nie śmiała się sprzeciwić. - Basiu, tak zrobię! - zapewniła. Mamy nadzieje, że dwie gwiazdy telenoweli "Klan" za bardzo nie wymęczą biednej fury. Kiepsko byłoby, gdyby samochód już na początku związku miał dość partnerki i "teściowej".

