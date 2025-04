Nagroda specjalna dla Mii Wasikowskiej

Najważniejszym momentem wieczoru było wręczenie Nagrody Specjalnej „Pod prąd”, która trafiła do australijskiej aktorki o polskich korzeniach — Mii Wasikowskiej. Gwiazda, znana z takich produkcji jak "Alicja w Krainie Czarów", "Stoker" czy "Jane Eyre", odebrała wyróżnienie osobiście.

Wasikowska nie kryła wzruszenia, mówiąc o swoich polskich korzeniach i podkreślając, jak ważne jest dla niej niezależne kino. Nagroda „Pod prąd” trafia do artystów, którzy odważnie podążają własną drogą, nie oglądając się na masowe trendy.

Po części oficjalnej widzowie obejrzeli film otwarcia — "Wyspa Bergmana" w reżyserii Mii Hansen-Løve. Produkcja, w której Wasikowska zagrała jedną z głównych ról, jest subtelną refleksją o granicach między fikcją a rzeczywistością oraz o sile sztuki.

Gwiazdy na gali otwarcia OFF Camera

Na czerwonym dywanie przed Kinem Kijów pojawiła się plejada gwiazd, prezentując stylizacje łączące klasyczną elegancję z osobistym wyrazem. Mia Wasikowska, odbierająca Nagrodę Specjalną „Pod prąd”, pojawiła się w minimalistycznej czarnej sukience i ciężkich butach. Całość podkreślała jej artystyczną niezależność.​

Naszą uwagę zwróciła Joanna Brodzik w znakomicie skrojonym czarnym garniturze, Agata Załęcka w kombinezonie stylizowanym na roboczy i Paricia Kazadi w czarnej sukni i oversizowej marynarce. Naszym zdaniem jednak show skradła tym razem Dorota Naruszewicz. Była gwiazda "Klanu" wyglądała znakomicie w białym satynowym garniturze i promiennym makijażu, który wydobywał błękit jej tęczówek.

Festiwal Mastercard OFF CAMERA

Tegoroczna edycja Mastercard OFF CAMERA potrwa do 4 maja i zapowiada się niezwykle intensywnie. W programie znalazło się blisko 100 filmów prezentowanych w różnych sekcjach tematycznych, takich jak "Amerykańscy Niezależni", "Festiwalowe Hity" czy nowe bloki: "Tylko spokojnie" i "Chłopackie sprawy". Nie zabraknie również licznych spotkań z twórcami, debat o kondycji współczesnego kina i warsztatów branżowych. Jak co roku OFF CAMERA stawia na świeżość, odwagę i rozmowę o najważniejszych problemach współczesnego świata.