1 czerwca 2025 roku, w dzień wyborów prezydenckich w Polsce, po ogłoszeniu sondażu exit poll, który dawał Rafałowi Trzaskowskiemu 50,3% głosów, artysta Ralph Kaminski, znany z projektu „Bal u Rafała”, wyraził swoją radość, nawiązując do swojego dzieła. Jego entuzjazm podzielali inni zwolennicy Trzaskowskiego, którzy wierzyli w jego zwycięstwo. Muzyk udostępnił nawet zdjęcie, pokazujące, jakiego SMS-a dostał od Trzaskowskiego. - Genialne - miał napisać do niego polityk, w odpowiedzi na akcję "idziemy na wybory, a potem bal u Rafała". Jednakże, w miarę postępu zliczania głosów i później po uzyskaniu stu procent z komisji obwodowych, okazało się, że to Karol Nawrocki zdobył 50.89% głosów, podczas gdy Rafał Trzaskowski uzyskał 49.11%. Ostateczne wyniki ogłoszone przez Państwową Komisję Wyborczą potwierdziły więc zwycięstwo Nawrockiego.

Projekt „Bal u Rafała” Ralpha Kaminskiego, choć zakończony w lutym 2024 roku, stał się jednocześnie symbolem wsparcia dla Trzaskowskiego. Kaminski, znany z artystycznych przedsięwzięć, wyraził swoje poparcie dla kandydata Koalicji Obywatelskiej, a jego dzieło zyskało nowe, polityczne znaczenie w kontekście wyborów. Teraz jednak odbije mu się czkawką.

Ralph Kaminski będzie musiał odwołać "bal u Rafała". Karol Nawrocki nowym prezydentem Polski

Wyniki wyborów wywołały różnorodne reakcje społeczne. 2 czerwca 2025 roku zwolennicy Trzaskowskiego wyrażali rozczarowanie, podczas gdy sympatycy Nawrockiego świętowali jego zwycięstwo. W mediach społecznościowych pojawiły się liczne komentarze i memy, odzwierciedlające emocje towarzyszące temu wydarzeniu.

- No i po balu. (...) I co teraz, Ralph? (...) Wyszło niezręcznie - to jedne z najnowszych komentarzy, które już pojawiły się pod wspomnianym postem Ralpha Kaminskiego na Facebooku. On sam jeszcze się do tego nie odniósł.

Wybory prezydenckie 2025 roku pokazały, jak dynamiczna i nieprzewidywalna może być scena polityczna. Euforia po sondażach exit poll szybko ustąpiła miejsca rzeczywistości, a symboliczny „bal u Rafała” stał się przypomnieniem o zmienności losu w polityce.

