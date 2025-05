Piotr Kupicha stracił prawko? Szok, co wyszło po latach!

Walka o najwyższy urząd w państwie nabiera tempa. Karol Nawrocki, który w pierwszej turze zdobył ponad 29 procent głosów, zmierzy się z Rafałem Trzaskowskim w decydującej rozgrywce. Eksperci podkreślają, że kluczową rolę odegrają wyborcy niezdecydowani, a także młodsze pokolenie – często mniej zaangażowane politycznie, ale silnie działające na przekaz płynący z mediów społecznościowych.

Oni popierają Karola Nawrockiego - długa lista

Choć Karol Nawrocki nie może pochwalić się tak dużym poparciem gwiazd, jak jego rywal, to za jego kandydaturą stoją znane osoby. Do grona wspierających go artystów, dziennikarzy i celebrytów należą m.in. Dominika Chorosińska – aktorka oraz posłanka, która wraz z rodziną uczestniczyła w marszu poparcia Nawrockiego w Warszawie.

Wśród nazwisk ze sceny artystycznej warto wymienić Annę Chodakowską – aktorkę filmową oraz teatralną. Poparcie wyraził również Sławomir Łosowski – lider zespołu Kombi. Do tej grupy dołączyła także prezenterka Anna Popek, związana obecnie z Telewizją Republika.

Kontrowersyjną i medialnie głośną postacią wspierającą Nawrockiego jest Marianna Schreiber – celebrytka i uczestniczka gal freak-fight, która wcześniej próbowała swoich sił w polityce.

Wśród osób popierających Nawrockiego znalazł się także reżyser filmowy - Lech Majewski, Ewa Dałkowska - aktorka czy Halina Łabonarska - aktorka.

Jakiś czas temu serwis Niezależna dotarł do listy osób, które są w obywatelskim komitecie poparcia Karola Nawrockiego.

Piotr Baron - jazzman, a prywatnie ojciec Aleksandra Barona,

Sławomir Cenckiewicz - historyk, publicysta

Marek Citko - sportowiec,

Jerzy Grunwald - piosenkarz, kompozytor,

Jerzy Jachowicz - dziennikarz,

Marta Kaczyńska - bratanica prezesa PiS,

