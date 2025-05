Łukasz Nowicki z szokującym postulatem ws. wyborów! To może wszystko zmienić. Totalna rewolucja!

Wybory prezydenckie 2025. Druga tura już 1 czerwca

Łukasz Nowicki zwiedził kawał świata i niejedno już widział. Rozwiązanie, które funkcjonuje w niektórych krajach, bardzo przydało mu do gustu. Chodzi o udział w wyborach. Wiadomo, je jego propozycja nie wejdzie w życie w drugiej turze wyborów prezydenckich 2025, która odbędzie się w niedziele, 1 czerwca (o prezydenturę rywalizują Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki, z ostatniego sondażu dla "SE" wynika, że nieco większe szanse ma ten pierwszy). Jednak być może w przyszłości rozwiązanie proponowane przez byłego gwiazdora TVP będzie w Polsce obowiązujące. Choć na pewno spotkałoby się ze znacznym oporem ogromnej grupy obywateli. W tle bowiem są pieniądze, a gdy chodzi o pieniądze, to łatwo o gigantyczny konflikt.

Łukasz Nowicki przedstawił szokujący postulat ws. wyborów! Prawdziwa rewolucja

Aktor uważa, że udział w wyborach to obowiązek, który każdy powinien spełnić. - Nie mam prawa potem krytykować nikogo, żadnych 6 proc. dla żadnego polityka, czy bardziej prawicowego, czy mniej prawicowego, czy bardziej lewicowego. Nie mogę słowa powiedzieć, jeśli nie zagłosuję w wyborach. A ja chcę sobie dać prawo do tego, żeby móc się wypowiadać - argumentował Łukasz Nowicki w rozmowie z "Vivą". A co z tymi, którzy za nic w świecie nie chcą głosować? I tu dochodzimy do sedna sprawy. Były prezenter TVP przedstawił szokujący postulat. Proponuje prawdziwą rewolucję!

W Belgii trzeba po prostu i tyle. Dostaje się karę finansową. Najwyższy czas wprowadzić to w Polsce

- podkreślił. Niby proste rozwiązanie, ale łatwo sobie wyobrazić, jaką furię wywołałby wśród znacznej części obywateli. Inna sprawa, że nawet bez kija w postaci kar finansowych w ostatnich wyborach parlamentarnych frekwencja była imponująca. Wyniosła aż 74,38 proc, co było rekordem frekwencji wyborczej w całej historii III RP. Z kolei w pierwszej turze wyborów prezydenckich 2025 głos oddało 67,31 proc. uprawnionych do głosowania. Ciekawe, czy w drugiej turze zostanie pobity kolejny rekord. Łukasz Nowicki na pewno będzie się temu przyglądał.

