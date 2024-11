Łukasz Nowicki powrócił do TVP. Nie do wiary, skąd przybył! Mocno przyszpanował

Łukasz Nowicki znów w śniadaniówce TVP

Na ten powrót czekało wielu widzów TVP. Czekali, czekali i się doczekali. Łukasz Nowicki po dłuższej przerwie znów siedział na kanapie w programie "Pytanie na śniadanie". Tym razem jednak nietypowo - nie w roli gospodarza, tylko gościa. Na początku aktor zwrócił uwagę na nowe studio i nawet zażartował sam z siebie. - Nowe studio, trochę bardziej obłe, jak ja - przyznał, śmiejąc się Łukasz Nowicki. Prowadzący razem Klaudią Carlos rozmowę Robert El Gendy spytał potem gościa, czy w nowym studiu nie czuje się malutki. TU Nowicki także błysnął poczuciem humoru. - No co Ty, z moim ego, zwariowałeś - żartował. Głównym tematem rozmowy nie były jednak wspominki związane z pracą w "Pytaniu na śniadanie", tylko niezwykła podróż aktora. Aż trudno uwierzyć w to, skąd przybył Łukasz Nowicki. Okazało się, że były gospodarz śniadaniówki TVP przebywał w Himalajach! W programie opowiedział o samej wyprawie, a także o miłości do gór. Niezły szpan!

Łukasz Nowicki rzucił "Pytanie na śniadanie" po 13 latach

Już na Instagramie Łukasz Nowicki zachęcał do oglądania "Pytania na śniadanie" ze swoim udziałem. - Nie do uwierzenia …. Jeszcze 10 dni temu . Takie słońce , taka temperatura, taka Stupa. Kathmandu. Jeśli ktoś z Was jest zainteresowany wciąż świeżymi moimi wspomnieniami z Himalajów, to zapraszam jutro o 9.45 do "Pytania na śniadanie" (program wyemitowany został w piątek, 8 listopada - red.) - pisał aktor, który gospodarzem śniadaniówki TVP był w latach 2010-2023. W czerwcu ubiegłego roku zdecydował się radykalnie zmienić swoje zawodowe życie i rzucił "Pytanie na śniadanie".

Po 13 latach zdecydowałem się odejść z "Pytania na Śniadanie". To był piękny czas, pełen cudownych, zabawnych i wzruszających momentów. Ale czas poszukać nowych wyzwań

- informował wówczas Łukasz Nowicki.

