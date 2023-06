i Autor: AKPA

Znamy szczegóły!

Łukasz Nowicki znika z "Pytania na śniadanie". Wielka zmiana w popularnej śniadaniówce. Wiemy, co dalej z ulubieńcem widzów

Łukasz Nowicki (49 l.) to jeden z ulubionych prezenterów "Pytania na śniadanie". Aktor od 13 lat prowadzi poranne pasmo TVP2, a od 11 lat jest gospodarzem popularnego teleturnieju "Postaw na milion". Ulubieniec publiczności właśnie potwierdził, że odchodzi z popularnej śniadaniówki. Co skłoniło go do takiej zmiany? poznajcie szczegóły!