Nietypowa para prowadzących "Pytanie na śniadanie". Łukasz Nowicki i Tomasz Wolny zadebiutowali w duecie

Poranne pasmo TVP z okazji dnia ojca poprowadzili tatusiowe

Piątkowe "Pytanie na śniadanie" poprowadzili Łukasz Nowicki i Tomasz Wolny. Realizacją programu od strony technicznej również zajęli się panowie, a żeby doprecyzować - ojcowie. To wyjątkowe wydanie porannego pasmo TVP miało bowiem specjalny powód - był nim Dzień Ojca. Na Instagramie programu pokazali się w tym dniu wszyscy tatusiowe, którzy pracują na planie, również ci spoza kamery. Trzeba przyznać, że to całkiem spore grono. Wszystkim Panom serdecznie gratulujemy tej jednej z najważniejszych ról życiowych!

Łukasz Nowicki i Tomasz Wolny - nietypowy duet w "Pytaniu na śniadanie"

A wracając do prowadzących - nietypowy, męsko-męski, duet bardzo przypadł do gustu widzom. Panowie zbierali gratulacje nie tylko z powodu swojego święta - Łukasz Nowicki jest ojcem dwójki - Piotra i Józefiny oraz ojczymem Zacharego, z kolei Tomasz wolny ma troje pociech: Zosię, Tymka i Halszkę. Przede wszystkim dostali wiele komplementów za świetnie poprowadzony program. Internauci byli zachwyceni: "Takich dwóch jak Wy szukać ze świecą. Jesteście niesamowici. Z Wami uśmiech nie schodzi z twarzy" - czytamy pod postem komentarz jednej z internautek. A inni dodają: "Najlepszy duet prowadzących, świetny humor i luz", "Cudowne chłopaki", "Super duet". Wygląda więc na to, że panowie znakomicie sobie poradzili. Wielu widzów pochwaliłoby taka zmianę na stałe. A co wy sądzicie o takich podmiankach, lubicie je, czy wolicie dotychczasowe pary prowadzących? Dajcie znać w sądzie poniżej!

Łukasz Nowicki: Mam problemy z pamięcią. Nie wiem o czym rozmawiałem pół godziny temu