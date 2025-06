Wybory prezydenckie 2025. Doda grzmi ws. córki Karola Nawrockiego! "Apeluję do Was"

Po tym, gdy zakończyło się głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich 2025, Polska chyba jeszcze bardziej się podzieliła. Po ogłoszeniu wyników exit poll zwycięzcą wyborów okazał się Rafał Trzaskowski, który nie krył swojej radości. Jak się wkrótce okazało, była to radość przedwczesna. Ostatecznie wybory prezydenckie 2025 wygrał Karol Nawrocki. Podczas wieczoru wyborczego show skradła jego córka Katarzyna. Dziewczynka kręciła się na scenie i szeptała do ucha mamy - Marty Nawrockiej. Generalnie wzbudziła ona wielką sympatię, ale niestety znaleźli się tacy, który w brzydki sposób zaczęli się czepiać dziecka. Zareagować postanowiła Doda, która jest bardzo wyczulona na krzywdę dzieci.

Krystyna Janda komentuje wyniki wyborów: "Wstyd, upokorzenie" i "plucie w twarz"

Piosenkarka zamieściła specjalne nagranie na Instagramie z mocnym przekazem, w którym grzmi i apeluje ws. córki Karola Nawrockiego. Wideo opublikowane zostało już po tym, jak wybory prezydenckie 2025 były rozstrzygnięte.

Obojętnie jaki prezydent by nie wygrał, połowa Polski będzie niezadowolona. Bez względu na wszystko Polacy powinni trzymać się razem i głowę państwa szanować. A jak nie możecie szanować głowy państwa, bo jest to silniejsze od was, to przynajmniej dajcie spokój córce tej głowy państwa

- zaznaczyła Doda.

Joanna Racewicz po wyborach straszy "premierem" Czarnkiem i Braunem i masakruje rząd i sztab Trzaskowskiego!

Jako osoba będąca twarzą wielu fundacji pomagającym dzieciom i młodzieży w depresjach, non stop alarmująca o (...) różnych stanach lękowych, atakach paniki i wielu chorobach psychicznych, które się u dzieci mnożą jak grzyby po deszczu, apeluję do was, żeby wasza nienawiść co do polityków i nowego prezydenta nie była przelewana na Bogu ducha winne dziecko, które nie chciałbym, żeby było ofiarą hejtu w sieci