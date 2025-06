Wyniki wyborów 2025: Jak głosowano w województwach? Wyniki exit poll

Wyniki wyborów 2025. Według wstępnych wyników exit poll, niedzielne wybory prezydenckie minimalnie wygrał Rafał Trzaskowski. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zdobył według exit poll - 50,3 procent głosów. Z kolei wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki zdobył 49,7 procent głosów. Na oficjalne wyniki PKW trzeba jeszcze poczekać. - Drodzy Państwo zwyciężyliśmy, chociaż myślę, że do języka polskiego i do języka polskiej polityki wejdzie to sformułowanie już na zawsze na żyletki - powiedział zaraz po ogłoszeniu wyniku wyborów Rafał Trzaskowski. - Dokładnie tak jak mówiłem, od samego początku, od kiedy zaczęliśmy kampanię w całej kampanii wyborczej. Mówiłem państwu, że będzie bardzo blisko, że każdy głos będzie się liczył. I chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim Polkom i Polakom za oddane na mnie głos. Dziękuję wam bardzo. Chciałem podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tych wyborach. Wielkie, wielkie podziękowania.

Wyniki wyborów prezydenckich. Jak głosowano w województwach?

Rafał Trzaskowski zwyciężył w 10 województwach. Karol Nawrocki wygrał w 6 województwach. Zgodnie z wynikami exit poll, Rafał Trzaskowski zwyciężył w 10 województwach – w woj. zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, dolnośląskim, opolskim i śląskim.

Karol Nawrocki wygrał głosowanie w 6 województwach – w woj. podlaskim, lubelskim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim. Frekwencja w niedzielnych wyborach wyniosła 72,8 proc.

Pierwsze tura wyborów prezydenckich odbyła się 18 maja 2025 r. Wówczas wygrał Rafał Trzaskowski (31,36 proc. głosów), wyprzedzając Karola Nawrockiego (29,54 proc. głosów).

Kim jest Rafał Trzaskowski?

Rafał Trzaskowski ma 53 lata, urodził się 17 stycznia 1972 roku w Warszawie. W stolicy kończył szkołę podstawową oraz liceum ogólnokształcące. W Warszawie Rafał Trzaskowski zdobył także wyższe wykształcenie: ukończył stosunki międzynarodowe, filologię angielską oraz studia europejskie. Od 2018 roku jest prezydentem Warszawy, gdy w 2018 roku zastąpił Hannę Gronkiewicz-Walt. W 2020 roku wystartował w wyborach na prezydenta Polski. Przegrał w drugiej turze z Andrzejem Dudą.

