Kto wygrał drugą turę wyborów prezydenckich2025? To pytanie zadaje sobie wielu Polaków, bowiem to od rezultatu dzisiejszego głosowania zależeć będzie to, kto zasiądzie na najwyższym stanowisku w Polsce na najbliższe pięć lat.

Natychmiast po zamknięciu lokali wyborczych - punktualnie o godzinie 21 - poznaliśmy pierwsze sondażowe wyniki wyborów prezydenckich - tzw. exit poll.

Zgodnie z pierwszymi, sondażowymi wynikami to Rafał Trzaskowski, popierany przez Koalicję Obywatelską, wygrał wybory prezydenckie! Jego wynik to 50,3 proc. Jego rywal w wyborach prezydenckich Karol Nawrocki, kandydat obywatelski, ale popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, uzyskał według wyników sondażowych exit poll wynik: 49,7 proc.

Wyniki exit poll zostały podane, na podstawie badań zebranych przez IPSOS, dla TVN, TVP i Polsatu. To je poznaliśmy w tych stacjach telewizyjnych tuż po godzinie 21:00.

Wyniki exit poll. Czym są?

Przypomnijmy, że wyniki wyborów prezydenckich exit poll są przygotowywane przez sondażownie na podstawie badań opinii publicznej. Często są zbliżone do oficjalnych wyników, które podaje PKW. Co jednak najistotniejsze, możemy poznać te wyniki tuż po zakończeniu głosowania, ciszy wyborczej i zamknięciu lokali wyborczych.

Wyniki late poll? Czego dotyczą?

Ankieterzy z firmy IPSOS przez cały dzień zbierają dane na reprezentatywnej próbie wyborców, którzy opuszczają lokale wyborcze. Wypełniają oni krótką i anonimową ankietę, która ujawnia na kogo rzeczywiście oddali swój głos w wyborach prezydenckich 2025. Następnie głosy są przeliczane i na ich podstawie tworzy się sondaż exit poll, który pokazuje pierwsze wyniki wyborów prezydenckich. Co więcej, niedługo po nich poznamy tzw. late poll. To wyniki, które uwzględniają prawdziwe wyniki z komisji wyborczych. Mamy je poznać około północy. Na te oficjalne wyniki, które poda PKW trzeba poczekać. Szef Państwowej Komisji Wyborczej zaznaczył, że możliwe, iż poznamy je już w poniedziałek (2 czerwca) przed południem.

Jakie kompetencje ma prezydent w Polsce? Wśród kompetencji prezydenta RP znajdują się: