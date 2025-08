Debiuty w roli pierwszej damy zawsze wzbudzają ogromne emocje. Każde pojawienie się u boku głowy państwa staje się pretekstem do analizowania ubioru, zachowania i ogólnego wizerunku. Nie inaczej było w przypadku Marty Nawrockiej, która podczas zaprzysiężenia swojego męża pojawiła się w stylizacji, która, choć z pozoru klasyczna wywołała spore poruszenie. Ekspertka mody, Ewa Minge, w rozmowie z mediami podzieliła się swoją opinią, wskazując zarówno plusy, jak i mankamenty kreacji nowej pierwszej damy.

Ewa Minge oceniła stylizację Marty Nawrockiej

Marta Nawrocka postawiła na kostium w jasnym, chłodnym odcieniu niebieskiego. Stylizacja, jak zauważyła Ewa Minge, przywoływała skojarzenia z klasycznym, dyplomatycznym stylem znanym z wystąpień Melanii Trump. Podkreśliła też, że taki styl to dziś standard w świecie polityki – elegancja połączona z prostą formą i konstrukcyjnym krojem.

Jeśli chodzi o kolor i krój, wszystko tutaj jakby gra - długość spódnicy jest w porządku. Całość prezentuje się dyplomatycznie i pięknie. Ten ubiór jest bardzo podobny pod względem kroju i zamysłu do tego, co preferują pani Macron czy Melania Trump - powiedziała Minge dziennikarzom portalu pudelek.pl.

Choć na pierwszy rzut oka wszystko się zgadzało, Minge dostrzegła niedociągnięcia w wykończeniu. Jej zdaniem, rękawy niezbyt dobrze uszyte, przez co ograniczały swobodę ruchu, a przód marynarki miał tendencję do unoszenia się, co zakłócało proporcje sylwetki.

Natomiast, jeśli spojrzeć na szczegóły - bo zawsze diabeł tkwi w szczegółach, a mówimy przecież o pierwszej parze i pierwszej damie - konstrukcja trochę zawiodła. Przy tak pozornie prostym projekcie o architektonicznym charakterze i mocnych cięciach, wymaga on zdecydowanie więcej detali, zwłaszcza dostosowanych do kobiecej sylwetki. Pierwsza dama ma piękną, kobiecą sylwetkę, którą warto podkreślić. Widać jednak momentami, gdy stoi bokiem, że przód się unosi, a rękawy są zbyt ciasne i ciągną. W efekcie psuje to zamierzone wrażenie - wyjawiła Pudelkowi projektantka.

Projektantka zwróciła także uwagę na detale takie jak stójka, która miejscami zbyt mocno opierała się o linię żuchwy, oraz poduszki w ramionach, które sprawiały, że całość wyglądała nieco sztywno. Jednocześnie Minge nie kryła, że sama koncepcja stylizacji była trafiona, a uroda i figura Marty Nawrockiej idealnie współgrają z eleganckim, minimalistycznym stylem.

Jeśli już mamy się czegoś przyczepić, to byłaby to delikatna konstrukcja, przez którą przód momentami się unosi, a rękaw marszczy. To jednak kwestia konstruktorów, nie pierwszej damy. Skromna fryzura bardzo pasuje, bo całość wygląda dostojnie, choć dość skromnie. Trochę skróciłabym stójkę - niewiele, może o centymetr - żeby nie opierała się momentami o linię żuchwy - powiedziała na koniec Minge.

