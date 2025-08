Nowa pierwsza dama w centrum uwagi. Ekspertka komentuje debiutancki strój Marty Nawrockiej

6 sierpnia 2025 roku był dniem, kiedy Karol Nawrocki złożył uroczystą przysięgę i został oficjalnie nowym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Towarzyszyła mu ukochana żona, Marta Nawrocka. Jednak to nie polityczne deklaracje, a kreacja nowej pierwszej damy przyciągnęła uwagę mediów i komentatorów. Jej wybór - błękitny kostium o klasycznym kroju - natychmiast wzbudził skojarzenia z lookiem Melanii Trump z 2017 roku. Szokujące, co o stylizacji sądzi Dorota Wolff.

Dorota Wolff oceniła stylizacje Marty Nawrockiej. Co sądzi o nowej prezydentowej?

Dorota Wolff, ekspertka od wizerunku i właścicielka marki Forget-me-Not Pecunia, nie ma wątpliwości, że inspiracja byłą pierwszą damą USA była widoczna od pierwszego spojrzenia.

Czy to była inspiracja Melanii Trump? Jak tak, to warto pamiętać, że każda z Pań ma swoją urodę, sylwetkę i osobowość. Ogólnie dzisiejszą stylizacje można opisać jako elegancką, klasyczną połączenie ponadczasowej mody z nowoczesną interpretacją kobiecości. Subtelny makijaż i fryzura na plus - czytamy na instagramowym koncie.

Nie obyło się jednak bez krytyki. Choć sama koncepcja stylizacji została oceniona jako trafna, to wykonanie pozostawiało nieco do życzenia. Wolff zauważyła, że rękawy żakietu były zbyt obszerne, co powodowało ich nieestetyczne marszczenie.

Dzisiaj Marta Nawrocka podczas zaprzysiężenia prezentowała się w kostiumie z nutą awangardy. Bardzo dobry kolor, odpowiednie długości do sylwetki. Idea bardzo dobra, ale wadą są za szerokie rękawy, które zwyczajnie się gniotą. Moim zdaniem jest zła konstrukcja kostiumu i za sztywny materiał - czytamy na instagramowym koncie Wolff.

Wolff dodała, że Nawrocka ma styl minimalistyczny oraz elegancki. Projektantka czeka też na inne stylizacyjne popisy nowej pierwszej damy.

Marta Nawrocka ubiera się w sposób, który można określić jako minimalistyczny, elegancki i wyważony. Trudno dzisiaj określić, jaki będzie miała styl, ale z pewnością powinien być przemyślany i konsekwentny - nie chodzi w nim o przyciąganie uwagi za wszelką cenę, ale o budowanie spójnego wizerunku Pierwszej Damy - czytamy w długim wpisie.

