Marta Nawrocka pod lupą eksperta. Mówi o "kobiecych kształtach". Oberwał prezydent! "Wieśniacko"

Karol Nawrocki i Marta Nawrocka robili wszystko, by zaprezentować się godnie podczas oficjalnego zaprzysiężenia na stanowisko prezydenta RP, które odbyło się w środę, 6 sierpnia 2025 roku. Zdania na temat tego, czy im się to udało, są podzielone. Różni eksperci zabierali już głos na temat minionych uroczystości, ale opinie wciąż przybywają i właśnie pojawiła się kolejna. "Matej - FashionGuy", bo pod takim pseudonimem funkcjonuje w mediach społecznościowych, postanowił wziąć pod lupę Martę Nawrocką. Pochodzący z Czech twórca uznawany jest za eksperta modowego, śledzi go ponad sto tysięcy osób, a jego filmy obejrzały już miliony widzów. W ramach serii "apolitycznie" postanowił ocenić stylizacje pary prezydenckiej.

- Pierwsza dama postawiła na kolor niebieski, czyli na kolor bezpieczeństwa, spokoju i stabilności - zaczął Matej. - Panie prezydencie, jest pan już prezydentem, proszę, by ten zegarek nie wystawał zza mankietu, ponieważ wygląda to wieśniacko - wtrącił niespodziewanie.

To dopiero początek jego oceny. Ale oprócz krytycznych uwag padły też pozytywy i pochwały. Szczegóły poniżej.

Ekspert modowy ocenia nową parę prezydencką. Marta Nawrocka pochwalona za wyważone wybory

Ekspert zauważył, że Marta Nawrocka nie postawiła na mocną biżuterię i był to strzał w dziesiątkę, ponieważ naszyjnik i bransoletki przytłoczyłyby całość stylizacji.

- Guziki oraz krój stylizacji robią całą robotę. Perłowe obcasy idealnie pasują do wspomnianych guzików. Mamy tutaj dwa kolory - wskazuje Matej. - Długość spódnicy w kolano jest jak najbardziej akceptowalna i jest to poprawne - dodawał, podkreślając też, że gdyby odjąć trzy centymetry to strój byłby raczej na imprezę, niż na zaprzysiężenie.

Potem było już nieco mniej sympatycznie, ponieważ ekspert zwrócił uwagę na to, że stylizacja wygląda niewygodnie. Zaczął też mówić o tym, że "pierwsza dama ma kobiece kształty" i należy o tym pamiętać.

- Bardzo opięta, podkreśla kształty, ale nie w sposób wulgarny, natomiast zwróćmy uwagę na ten kołnierz, który moim zdaniem jest troszeczkę za wysoko. Ogranicza on ruch głowy, często ociera się o twarz, przez co zapewne zmazywał makijaż - powiedział Matej, wyliczając: krótkie rękawy, krótka spódnica, opięty krój, wysoki kołnierz, potęgują wrażenie braku komfortu. - Dużo osób doszukuje się inspiracji Melanią Trump z 2017 roku. Podobny jest tu kolor, ale finalnie jest to zupełnie inna stylizacja - wskazał.

Na koniec Matej podsumował, że włosy i makijaż Marty Nawrockiej były świetnie dobrane. - Mam nadzieję, że będziemy mieli co omawiać w przyszłości - podkreślił. Zgadzacie się? Dajcie znać w poniższej sondzie.

