Daniel Martyniuk publikuje niepokojące zdjęcia. Zdjął obrączkę, wypłacił euro i upiera się, że "latarnia ma wrócić"

Na instagramowym profilu Daniela Martyniuka w ciągu kilku godzin pojawiła się masa zdjęć i postów dotyczących... latarni. Tak, choć brzmi to zaskakująco, syn Zenka Martyniuka w nocy co i rusz dodawał na InstaStory grafiki z napisami o latarni i wulgaryzmami. Wcześniej pokazał też kilka innych zdjęć - fotografię zdjętej z palca obrączki i euro wypłaconych z bankomatu. O co tu chodzi?

Daniel Martyniuk jest w pracy w Hiszpanii. Miał się odbić od dna

Na początku września Daniel pokazał na Instagramie krótki filmik z pracy, a konkretnie z budowy, która, jak zdradził Zenek, nie mieści się w Polsce, a w Hiszpanii.

Podobno ciężka praca uszlachetnia i uczy pokory, więc spróbuję - napisał.

Wtedy wszyscy mieli nadzieję, że ciężka praca faktycznie zdziała cuda, a Daniel znów będzie miał się lepiej - tak jak to było na krótko przed i po narodzinach syna.

"Brawo majster", "Powodzenia Danielu. Będzie dobrze", "Brawo Daniel", "Widać, że sprawia ci to radość" - komentowali internauci.

Teraz okazuje się, że wyprawa do Hiszpanii prawdopodobnie niewiele zdziałała. Na InstaStory Martyniuka pojawiło się mnóstwo dziwacznych wpisów pełnych wulgaryzmów, zdjęcia toalet, a nawet groźby.

Daniel opublikował także fotkę obrączki, euro i hiszpańskich ulic z palmami. Co to wszystko znaczy? Nie wiadomo, ale sposób, w jaki Daniel komunikuje się w sieci, zaniepokoił jego odbiorców.

Internauci komentują

Wpisy Daniela Martyniuka budzą niepokój internautów. Niektórzy radzą, by mężczyzna odciął się od internetu i zadbał o swój spokój.

"Daniel musisz zrozumieć, że potrzebujesz pomocy, idź na terapię, zostaw ten internet i odpocznij od tego", "Lepiej ratuj swoją rodzinkę. Synek cię potrzebuje", "Wszystko, co nas w życiu spotyka, ma służyć naszemu rozwojowi. Wyciągaj wnioski i idź dalej w dobrą stronę. Zawsze jest jakieś wyjście" - czytamy na instagramowym profilu syna Zenka Martyniuka.

Danuta Martyniuk z maleństwem w ramionach. Pochwaliła się wnukiem