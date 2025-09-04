Zenek Martyniuk zdradził, co tak naprawdę robi Daniel. Wróci na morze?

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2025-09-04 22:38

Zenek Martyniuk nareszcie zaczął odpowiadać na pytania dotyczące jego syna Daniela. Kiedy w sierpniu 2025 roku syn króla disco polo znów szalał na Instagramie, obrażając nawet żonę Faustynę, jego ojciec rzucił wtedy słuchawką. Danuta też nie chciała z nikim na temat synka rozmawiać. Teraz jednak Daniel publikuje na swoim profilu zdjęcia, dokumentujące jego ciężką pracę. Aż Zenek Martyniuk wyjawił, gdzie syn jest i co dokładnie robi. Poznaj szczegóły.

Co się teraz dzieje z Danielem Martyniukiem? Dopiero co, w sierpniu 2025 roku znowu "dał do wiwatu" i był aż nadto widoczne, że syn Zenka znów ma problemy z używkami. Po kilku tygodniach od szokujących publikacji młodego Martyniuka na Instagramie, pojawiły się kolejne zadziwiające materiały. Tym razem jednak skręt jednak wiedzie w dobrą stronę. Król disco polo postanowił ujawnić, co tak naprawdę dzieje się z jego synem.  

Daniel Martyniuk miał się zmienić

Po ślubie Daniela Martyniuka z Faustyną, a szczególnie po narodzinach ich synka Floriana, wszyscy mieli nadzieję, że syn Zenka nareszcie się ustatkuje. I wydawało się, że nawet, że tak jest, bo w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia Daniela z synem. Ale w sierpniu 2025 pojawiły się nowe, kontrowersyjne treści. Faustynie Daniel zarzucił "kupienie doktoratu" i na złość jej wrzucał fotki pięknych, nie do końca ubranych kobiet. A rodziców i media "odsądzał od czci i wiary". 

Po sierpniowych publikacjach wulgarnych filmików, obrażających rodziców, media, a nawet żonę, na profilu Daniela Martyniuka nie ma już śladu. Jest za to młodzieniec aktywnie zanurzony w prostej, robotniczej pracy. Fakt postanowił ustalić, jaka jest prawda na temat aktualnego miejsca i celu pobytu Daniela.

Zenek Martyniuk ujawnił, gdzie jest Daniel

Zenek Martyniuk w wywiadzie, jakiego udzielił dziennikarzowi Faktu na planie nowego teledysku, szykowanego w związku z występem na "Roztańczonym PGE Narodowym", tym razem nie zamilkł na pytanie o Daniela. A wręcz przeciwnie, ujawnił, gdzie syn aktualnie przebywa. 

Jest w Hiszpanii. Nie wiem, co on wyprawia. W tej chwili jest w Hiszpanii, pracuje w swoim zawodzie. (...) Mamy kontakt, rozmawialiśmy kilka dni temu 

– wyznał na temat Daniela Zenek.

Daniel Martyniuk jest z wykształcenia marynarzem, skończył studia na Akademii Morskiej w Gdyni. Ostatnie filmy na jego profilu pokazują go jednak zdecydowanie na lądzie przy prostych pracach budowalnych. Może buduje statek?

Zobacz też: Marta Nawrocka z Kasią zadały szyku w Watykanie. Ekspert jednak narzeka

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DANUTA MARTYNIUK
ZENON MARTYNIUK
DANIEL MARTYNIUK