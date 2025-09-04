Zenek Martyniuk zdradził, co tak naprawdę robi Daniel. Wróci na morze?

Co się teraz dzieje z Danielem Martyniukiem? Dopiero co, w sierpniu 2025 roku znowu "dał do wiwatu" i był aż nadto widoczne, że syn Zenka znów ma problemy z używkami. Po kilku tygodniach od szokujących publikacji młodego Martyniuka na Instagramie, pojawiły się kolejne zadziwiające materiały. Tym razem jednak skręt jednak wiedzie w dobrą stronę. Król disco polo postanowił ujawnić, co tak naprawdę dzieje się z jego synem.

Daniel Martyniuk miał się zmienić

Po ślubie Daniela Martyniuka z Faustyną, a szczególnie po narodzinach ich synka Floriana, wszyscy mieli nadzieję, że syn Zenka nareszcie się ustatkuje. I wydawało się, że nawet, że tak jest, bo w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia Daniela z synem. Ale w sierpniu 2025 pojawiły się nowe, kontrowersyjne treści. Faustynie Daniel zarzucił "kupienie doktoratu" i na złość jej wrzucał fotki pięknych, nie do końca ubranych kobiet. A rodziców i media "odsądzał od czci i wiary".

Po sierpniowych publikacjach wulgarnych filmików, obrażających rodziców, media, a nawet żonę, na profilu Daniela Martyniuka nie ma już śladu. Jest za to młodzieniec aktywnie zanurzony w prostej, robotniczej pracy. Fakt postanowił ustalić, jaka jest prawda na temat aktualnego miejsca i celu pobytu Daniela.

Zenek Martyniuk ujawnił, gdzie jest Daniel

Zenek Martyniuk w wywiadzie, jakiego udzielił dziennikarzowi Faktu na planie nowego teledysku, szykowanego w związku z występem na "Roztańczonym PGE Narodowym", tym razem nie zamilkł na pytanie o Daniela. A wręcz przeciwnie, ujawnił, gdzie syn aktualnie przebywa.

Jest w Hiszpanii. Nie wiem, co on wyprawia. W tej chwili jest w Hiszpanii, pracuje w swoim zawodzie. (...) Mamy kontakt, rozmawialiśmy kilka dni temu

– wyznał na temat Daniela Zenek.

Daniel Martyniuk jest z wykształcenia marynarzem, skończył studia na Akademii Morskiej w Gdyni. Ostatnie filmy na jego profilu pokazują go jednak zdecydowanie na lądzie przy prostych pracach budowalnych. Może buduje statek?