Marta Nawrocka z Kasią zadały szyku w Watykanie. Ekspert jednak narzeka

2025-09-04 21:39

Prezydent Karol Nawrocki z żoną Martą, córką Kasią i synem Antonim w czwartek 4 września 2025 roku udali się z oficjalną wizytą do Watykanu. Rodzina złożyła kwiaty na grobie Jana Pawła II. Pierwsza dama, która od samego początku zwraca uwagę wszystkich urodą i stylem, założyła granatowy garnitur ze złotymi guzikami. Kasia była cała na biało, a jej starszy brat miał garnitur prawie identyczny z tatą prezydentem. Wybory strojów pierwszej rodziny w Polsce skomentowała znana stylistka. Poznaj szczegóły i zobacz TO w galerii zdjęć!

W czwartek, 4 września 2025 przed południem prezydent wylądował w Rzymie. Karol Nawrocki miał zaplanowane spotkanie z premierką włoskiego rządu, Giorgią Meloni. Prezydent tym razem pojawił się za granicą w towarzystwie żony Marty i dzieci: Kasi i Antoniego. 

Tak wyglądała pierwsza rodzina w Watykanie

Pierwszym punktem wizyty prezydenckiej rodziny w Watykanie było złożenie kwiatów przy grobie św. Jana Pawła II w bazylice Świętego Piotra. W piątek państwo Nawroccy będą mieli audiencję u papieża Leona XIV oraz spotkanie z prezydentem Włoch, Sergio Mattarellą.

Oczy wszystkich Polaków śledzą z zapartym tchem wizytę rodziny Nawrockich w Watykanie, także ze względu na styl i urodę Marty Nawrockiej i dzieci. Trzeba przyznać, że prezydentowa w granatowym garniturze znów pokazała klasę, a Kasia w białej sukieneczce wyglądała, jak aniołek. Tyle, że ekspertka, jak zwykle musiała "kręcić nosem". 

Ekspertka surowo oceniła Martę Nawrocką

Pierwsza dama RP na wizytę w Watykanie wybrała ciemny, granatowy garnitur, ozdobiony dużymi złotymi guzikami. Stylizację żony prezydenta Nawrockiego w Jastrząb Post skomentowała stylistka, Ewa Rubasińska-Ianiro.

Podczas watykańskiej wizyty Marta Nawrocka postawiła na granat, barwę bezpieczną, klasyczną, ale w tym kontekście nieco zbyt codzienną i pozbawioną podniosłości. Fason żakietu dodatkowo nadał całości charakter raczej biznesowo-popołudniowy niż ceremonialny 

- oceniła tłumaczyła w rozmowie z Jastrząb Post Rubasińska-Ianiro.

Spodnie o anatomicznie dopasowanym kroju, podkreślające każdy detal sylwetki odebrały całości tę ceremonialną klasę, która powinna budować wizerunek Pierwszej Damy w przestrzeni międzynarodowej. Efekt końcowy zabrzmiał raczej jak spotkanie w luksusowym lobby hotelowym niż audiencja w sercu Kościoła. To dowód, jak jeden element potrafi zaburzyć całość. (...) Wizerunek Pierwszej Damy to gra detali a jeden nietrafiony wybór potrafi przesłonić najlepsze intencje.

