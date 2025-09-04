Marta Nawrocka z Kasią zadały szyku w Watykanie. Ekspert jednak narzeka

W czwartek, 4 września 2025 przed południem prezydent wylądował w Rzymie. Karol Nawrocki miał zaplanowane spotkanie z premierką włoskiego rządu, Giorgią Meloni. Prezydent tym razem pojawił się za granicą w towarzystwie żony Marty i dzieci: Kasi i Antoniego.

Tak wyglądała pierwsza rodzina w Watykanie

Pierwszym punktem wizyty prezydenckiej rodziny w Watykanie było złożenie kwiatów przy grobie św. Jana Pawła II w bazylice Świętego Piotra. W piątek państwo Nawroccy będą mieli audiencję u papieża Leona XIV oraz spotkanie z prezydentem Włoch, Sergio Mattarellą.

Oczy wszystkich Polaków śledzą z zapartym tchem wizytę rodziny Nawrockich w Watykanie, także ze względu na styl i urodę Marty Nawrockiej i dzieci. Trzeba przyznać, że prezydentowa w granatowym garniturze znów pokazała klasę, a Kasia w białej sukieneczce wyglądała, jak aniołek. Tyle, że ekspertka, jak zwykle musiała "kręcić nosem".

Ekspertka surowo oceniła Martę Nawrocką

Pierwsza dama RP na wizytę w Watykanie wybrała ciemny, granatowy garnitur, ozdobiony dużymi złotymi guzikami. Stylizację żony prezydenta Nawrockiego w Jastrząb Post skomentowała stylistka, Ewa Rubasińska-Ianiro.

Podczas watykańskiej wizyty Marta Nawrocka postawiła na granat, barwę bezpieczną, klasyczną, ale w tym kontekście nieco zbyt codzienną i pozbawioną podniosłości. Fason żakietu dodatkowo nadał całości charakter raczej biznesowo-popołudniowy niż ceremonialny

- oceniła tłumaczyła w rozmowie z Jastrząb Post Rubasińska-Ianiro.

Spodnie o anatomicznie dopasowanym kroju, podkreślające każdy detal sylwetki odebrały całości tę ceremonialną klasę, która powinna budować wizerunek Pierwszej Damy w przestrzeni międzynarodowej. Efekt końcowy zabrzmiał raczej jak spotkanie w luksusowym lobby hotelowym niż audiencja w sercu Kościoła. To dowód, jak jeden element potrafi zaburzyć całość. (...) Wizerunek Pierwszej Damy to gra detali a jeden nietrafiony wybór potrafi przesłonić najlepsze intencje.

