U Daniela Martyniuka czasem panuje spokój i harmonia, czasem wręcz przeciwnie. Obecnie syn Zenka "szlachetnieje", pracując w Hiszpanii, jednak jego najnowsze wpisy budzą niepokój internautów. Wszystko przez wulgaryzmy i dziwaczne słowa rzucane w sieci. Wcześniej Daniel wygrażał się, że "latarnia ma wrócić", teraz dodał zdjęcie lamy.

Ale to nie koniec. Syn gwiazdora disco polo pokazał też wypłacone euro, zdjętą obrączkę, a kolejnego dnia śpiewał "Nie dokazuj" Grechuty. Czyżby to była subtelna informacja dla małżonki?

Najnowsze nagrania na InstaStory. Martyniuk żyje swoim najlepszym życiem?

Na początku września Daniel pokazał na Instagramie krótki filmik z pracy, a konkretnie z budowy, która, jak zdradził Zenek, nie mieści się w Polsce, a w Hiszpanii.

Podobno ciężka praca uszlachetnia i uczy pokory, więc spróbuję - napisał Martyniuk.

Daniel Martyniuk przez jakiś czas skupiał się jedynie na pracy, ale od kilku dni znów jest bardzo aktywny w sieci. Na jego InstaStory były już plansze z dziwacznymi tekstami, wulgaryzmami, fotki toalet, groźby... 36-latek wciąż powtarzał niezrozumiałe słowa dotyczące latarni. Teraz w sieci umieścił zdjęcie lampy ulicznej, a poza tym nagrania znad basenu i hiszpańskiej ulicy.

Wygląda, jakby świetnie się bawił i żył najlepszym życiem pozbawionym problemów, ale piosenka, którą zaśpiewał internautom, może budzić pytania o relację Daniela i jego żony Faustyny.

Daniel śpiewa "Nie dokazuj"

Martyniuk opublikował nagranie, na którym śpiewa kultową piosenkę sprzed lat, spacerując po hiszpańskiej ulicy. Mowa o "Nie dokazuj" Marka Grechuty:

Było kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie,Wystawiano niesłychanie piękne przedstawienie,Wszyscy dobrze się bawili, chociaż był wyjątek.

Młoda pani z końca sali wszystko miała za nic,Nawet to, że śpiewak śpiewał tylko dla tej pani,I gdy rozum tracił dla niej, śmiała się, klaskała.

W drugim akcie śpiewak śpiewał znacznie już rozważniej,Młoda pani była jednak ciągle niepoważna,Aż do chwili, kiedy nagle, nagle wśród pokazu,Padły słowa...

Nie dokazuj, miła nie dokazuj,Przecież nie jest z ciebie znowu taki cud.

Czy to przekaz dla żony? Wcześniej Daniel pokazał w sieci zdjętą z palca ślubną obrączkę, a zanim wyjechał do pracy, groził drugiej małżonce rozwodem.

Tymczasem jeszcze niedawno, tuż przed narodzinami syna, sytuacja wydawała się opanowana. Martyniuk w rozmowie z Żurnalistą mówił, że w rodzinie panuje spokój, nawet Danusia Martyniuk miała porozumieć się z Faustyną.

Internauci dają mu rady

Dziwaczne wpisy Daniela wzbudziły czujność internautów, którzy śledzą jego profil. Nie obyło się bez dobrych rad.

"Daniel musisz zrozumieć, że potrzebujesz pomocy, idź na terapię, zostaw ten internet i odpocznij od tego", "Lepiej ratuj swoją rodzinkę. Synek cię potrzebuje", "Wszystko, co nas w życiu spotyka, ma służyć naszemu rozwojowi. Wyciągaj wnioski i idź dalej w dobrą stronę. Zawsze jest jakieś wyjście" - czytamy na instagramowym profilu syna Zenka Martyniuka.

Danuta Martyniuk z maleństwem w ramionach. Pochwaliła się wnukiem