Daniel Martyniuk zdradził, co z chrzcinami syna. Zaskakujące słowa!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-10-08 10:21

Daniel Martyniuk od czerwca jest ojcem drugiego dziecka, syna, którego razem z żoną nazwali Florian. Teraz młody tata, który ma też córkę z poprzedniego małżeństwa, ale nie uczestniczy w jej wychowaniu, zdradził, co z chrzcinami malucha. Jego słowa są zaskakujące! Okazuje się, że chrzest został już zaplanowany, ale... jego na uroczystości zabraknie.

Super Express Google News

Kiedy syn Daniela dopiero miał się urodzić, jego tata opowiadał w wywiadzie z Żurnalistą, że się do tego przygotowuje, a jego życie rodzinne jest pełne zrozumienia i harmonii. Żona Martyniuka Faustyna i jego mama Danusia miały zakopać topór wojenny, wszyscy czekali na małego Floriana. Chłopiec przyszedł na świat 15 czerwca i przez jakiś czas było pięknie.

Niestety, we wrześniu młody Martyniuk znów narozrabiał. Aby się uspokoić i zrehabilitować, wyjechał do pracy do Hiszpanii. Początkowo było dobrze, a później? Później było jak zawsze. Żona Daniela wspierała go, ale ten zdjął obrączkę, groził rozwodem, a niedawno Faustyna pokazała w sieci sesję zdjęciową z ukochanym synkiem, jednak bez męża.

Zobacz także: Syn Zenka znów szokuje! Ostra relacja z gabinetu psychiatrycznego

Co z chrzcinami małego synka Martyniuka? Daniel zdradza

Ostatnio Daniel Martyniuk znów jest bardzo aktywny w sieci, co zazwyczaj nie kończy się dobrze. Teraz opublikował serię wpisów, w których poinformował o kulisach spotkania z psychiatrą i dał znać o trudnościach związanych z toczącą się wobec niego sprawą. W mediach społecznościowych zamieścił relacje pełne mocnych słów.

Wspomniał też o chrzcinach syna!

Zobacz także: Młody Martyniuk W ŚRODKU NOCY ogłasza rozstanie – żona MILCZY. Koniec małżeństwa Daniela i Faustyny!?

Daniel wyznał, że ceremonię zaplanowano na koniec października, jednak on nie będzie w niej uczestniczył.

Chrzciny Floriana są w październiku 26. Niestety mnie na nich zabraknie - napisał Daniel Martyniuk na InstaStory.

Zobacz także: Żona Daniela Martyniuka pokazała się sama z dzieckiem. "Najważniejszy na świecie"

Martyniuk rozstał się z żoną

Brak Daniela na ważnej uroczystości rodzinnej, w której główną rolę zagra jego syn, to nie koniec złych wieści. Martyniuk przyznał, że jego małżeństwo dobiegło końca.

Doszliśmy do wniosku razem z Faustyną, że do siebie nie pasujemy i się rozstajemy. W szacunku i pokoju. Bez zbędnych komplikacji - napisał w sieci.

Czy faktycznie "w szacunku i pokoju"? Młody Martyniuk wcześniej groził żonie rozwodem, ubliżał jej, nieco ironicznie śpiewał też "Nie dokazuj" Grechuty.

Zobacz także: Daniel Martyniuk publikuje niepokojące zdjęcia. Zdjął obrączkę, wypłacił euro i upiera się, że "latarnia ma wrócić"

Zobacz więcej zdjęć. Danuta Martyniuk to dumna babcia. Ale na babcię nie wygląda!

Danuta Martyniuk z maleństwem w ramionach. Pochwaliła się wnukiem
Danuta Martyniuk
56 zdjęć
Quiz o disco polo. Zdanie dotyczy Zenka Martyniuka czy Skolima?
Pytanie 1 z 10
Ten artysta urodził się w czerwcu.
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DANUTA MARTYNIUK
ZENON MARTYNIUK
CHRZCINY
DANIEL MARTYNIUK
CHRZEST
DZIECI GWIAZD