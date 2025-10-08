Daniel Martyniuk zdradził, co z chrzcinami syna. Zaskakujące słowa!

Kiedy syn Daniela dopiero miał się urodzić, jego tata opowiadał w wywiadzie z Żurnalistą, że się do tego przygotowuje, a jego życie rodzinne jest pełne zrozumienia i harmonii. Żona Martyniuka Faustyna i jego mama Danusia miały zakopać topór wojenny, wszyscy czekali na małego Floriana. Chłopiec przyszedł na świat 15 czerwca i przez jakiś czas było pięknie.

Niestety, we wrześniu młody Martyniuk znów narozrabiał. Aby się uspokoić i zrehabilitować, wyjechał do pracy do Hiszpanii. Początkowo było dobrze, a później? Później było jak zawsze. Żona Daniela wspierała go, ale ten zdjął obrączkę, groził rozwodem, a niedawno Faustyna pokazała w sieci sesję zdjęciową z ukochanym synkiem, jednak bez męża.

Zobacz także: Syn Zenka znów szokuje! Ostra relacja z gabinetu psychiatrycznego

Co z chrzcinami małego synka Martyniuka? Daniel zdradza

Ostatnio Daniel Martyniuk znów jest bardzo aktywny w sieci, co zazwyczaj nie kończy się dobrze. Teraz opublikował serię wpisów, w których poinformował o kulisach spotkania z psychiatrą i dał znać o trudnościach związanych z toczącą się wobec niego sprawą. W mediach społecznościowych zamieścił relacje pełne mocnych słów.

Wspomniał też o chrzcinach syna!

Zobacz także: Młody Martyniuk W ŚRODKU NOCY ogłasza rozstanie – żona MILCZY. Koniec małżeństwa Daniela i Faustyny!?

Daniel wyznał, że ceremonię zaplanowano na koniec października, jednak on nie będzie w niej uczestniczył.

Chrzciny Floriana są w październiku 26. Niestety mnie na nich zabraknie - napisał Daniel Martyniuk na InstaStory.

Zobacz także: Żona Daniela Martyniuka pokazała się sama z dzieckiem. "Najważniejszy na świecie"

Martyniuk rozstał się z żoną

Brak Daniela na ważnej uroczystości rodzinnej, w której główną rolę zagra jego syn, to nie koniec złych wieści. Martyniuk przyznał, że jego małżeństwo dobiegło końca.

Doszliśmy do wniosku razem z Faustyną, że do siebie nie pasujemy i się rozstajemy. W szacunku i pokoju. Bez zbędnych komplikacji - napisał w sieci.

Czy faktycznie "w szacunku i pokoju"? Młody Martyniuk wcześniej groził żonie rozwodem, ubliżał jej, nieco ironicznie śpiewał też "Nie dokazuj" Grechuty.

Zobacz także: Daniel Martyniuk publikuje niepokojące zdjęcia. Zdjął obrączkę, wypłacił euro i upiera się, że "latarnia ma wrócić"

Zobacz więcej zdjęć. Danuta Martyniuk to dumna babcia. Ale na babcię nie wygląda!

Danuta Martyniuk z maleństwem w ramionach. Pochwaliła się wnukiem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.