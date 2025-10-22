Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski szykują się do ślubu

Marcin Hakiel (42 l.) i Katarzyna Cichopek (43 l.) wiosną 2022 roku ogłosili rozstanie. Ta informacja zaskoczyła nie tylko fanów pary. Przez lata uchodzili za idealne małżeństwo. Dziś byli partnerzy układają sobie życie na nowo. Gwiazda "M jak miłość" krótko po rozstaniu zaczęła pojawiać się u boku kolegi z pracy, Macieja Kurzajewskiego (52 l.). Jej były mąż związany jest z Dominiką Serowską. Para pod koniec roku powitała na świecie synka.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski od lat tworzą nierozerwalny duet. Najpierw połączyli ich producenci "Pytania na śniadanie", a następnie uczucie. Gdy w 2024 roku pożegnali się z telewizją publiczną, kwestią czasu było aż przejmie ich inna stacja. Ostatecznie przeszli do Polsatu, gdzie prowadzą razem "Halo, tu Polsat".

Obecnie szykują się do ślubu! Na początku września pojawiła się informacja, że zakochani powiedzą sobie "tak" w ostatnią sobotę października. Ślub gwiazd Polsatu zapowiada się jako jedno z największych wydarzeń towarzyskich jesieni.

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Znana jest lista gości

Ceremonia ma odbyć się w Polsce. Para podobno zrezygnowała z wystawnego wesela. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski przyrzekną sobie miłość w gronie najbliższej rodziny oraz przyjaciół. Na liście gości nie zabraknie również znanych nazwisk. Jak dowiedział się portal Party.pl, zaproszenia mieli otrzymać znajomi z Polsatu, w tym Edward Miszczak, Ewa Wachowicz, Mateusz Gessler oraz prowadzący program "Halo, tu Polsat".

Na ślubie pojawić mają się również znajomi Macieja Kurzajewskiego ze świata sportu oraz przyjaciele Katarzyny Cichopek z "M jak miłość". Zaproszenie otrzymała też była szefowa śniadaniówki TVP 2, Joanna Kurska.

