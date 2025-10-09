Jej 40. urodziny, na które wybrali się do Jerozolimy, a stamtąd ogłosili światu swój związek, trudno jest przebić. Ale Maciej Kurzajewski (52 l.) stara się, jak może. W tym roku na święto Kasi Cichopek (43 l.) zabrał ją na noc do luksusowego hotelu Bristol w Warszawie. Nie był to tani prezent. Noc w apartamencie, który wynajął gwiazdor Polsatu, kosztuje ponad 7 tys. zł.

Noc w królewskim apartamencie i bukiet róż. Romantyczny gest Kurzajewskiego dla Cichopek

Ależ z niego romantyk. Maciek wiedział, że wieczór w domu, który wciąż urządzają, będzie dość zwyczajny. Dlatego na 43. urodziny narzeczonej zabrał ją "na miasto". Najpierw, już od samego rana, na aktorkę czekał wielki bukiet różowych róż, dwa torty ze świeczkami i odwiedziny serialowego męża, czyli Marcina Mroczka (43 l.). Razem odśpiewali Kasi wesołe "100 lat", a później narzeczeni zostali już sami i ruszyli do hotelu.

Najpierw odbyło się zwiedzanie prawie 100-metrowego apartamentu z oddzielnym salonem, jadalnią i oczywiście sypialnią, w której stoi królewskie łoże. Czekał już na nich schłodzony szampan i słodkie przekąski, a później kąpiel w basenie, kolacja i same romantyczne chwile.

Maciek ma gest, bo Bristol to nie byle jaki hotel na godziny. Od lat sypiają tam największe gwiazdy - prezydenci różnych krajów czy członkowie rodzin królewskich. To tam przed laty zatrzymała się królowa Elżbieta II czy Michael Jackson. Doba w apartamencie mogła kosztować Kurzajewskiego prawie 7,5 tys. zł. Oczywiście pod warunkiem, że w ogóle za niego płacił. Kasia tak reklamowała apartament na Instagramie, że prawdopodobnie nawiązali z nim współpracę barterową.

