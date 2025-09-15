Cichopek i Kurzajewski w końcu powiedzą "TAK"! Data ślubu ujawniona

Poznali się, kiedy występowali w programie "Czar par", z kolei na planie "Pytania na Śniadanie" zacieśnili swoje stosunki, gdzie przez lata tworzyli jedną z najbardziej lubianych par prowadzących. Wspólne występy w telewizji przerodziły się w przyjaźń, a później w uczucie, które nie schodzi z nagłówków portali plotkarskich. Choć początki ich relacji były szeroko komentowane i nie brakowało krytycznych głosów, Kasia i Maciej od dawna udowadniają, że łączy ich coś wyjątkowego.

Cichopek i Kurzajewski w końcu staną na ślubnym kobiercu

Związek Cichopek i Kurzajewskiego stał się jednym z najczęściej obserwowanych romansów w polskim show-biznesie. Para ma za sobą trudne doświadczenia z poprzednich relacji, ale właśnie dzięki temu dziś potrafią czerpać z życia pełnymi garściami. Wspierają się zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Razem prowadzą programy, pojawiają się na branżowych wydarzeniach, a ich wspólne fotografie zawsze budzą emocje wśród fanów.

Wakacyjny wyjazd do Grecji wywołał szczególną falę spekulacji. Kasia opublikowała wtedy zdjęcie w długiej, białej sukni, przypominającej kreację ślubną. Pozowała wtulona w Macieja, a całość opatrzyła tajemniczym podpisem: "My już po". Internauci natychmiast zasypali parę pytaniami, czy to zapowiedź, czy może potajemny ślub?

Teraz nie ma już wątpliwości. Jak ustalił portal Świat Gwiazd, zakochani wyznaczyli konkretną datę ceremonii.

25 października będzie dniem szczególnym dla Kasi i Macieja, bo właśnie wtedy powiedzą sobie sakramentalne tak. Najbliżsi już otrzymali zaproszenia. To będzie uroczystość w gronie osób, które najbardziej im kibicują - zdradził informator.

Ślub Cichopek i Kurzajewskiego zapowiada się jako jedno z największych wydarzeń towarzyskich jesieni. Choć para podchodzi do swojego życia prywatnego z coraz większym dystansem wobec mediów, nie da się ukryć, że ich miłości kibicuje ogromna rzesza fanów.

Dziennikarze portalu eska.pl skontaktowali się managerem Cichopek i Kurzajewskiego. Oto co im wyjawił!

Kasia i Maciek, jak wielokrotnie wspominali w wywiadach, podzielą się ze swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych tym wyjątkowym wydarzeniem. Ślub jest w planach i będzie dobrym dopełnieniem ich związku, jednak szczegóły tego wydarzenia chcą zachować dla siebie - poinformował.

