Kasia Cichopek bez grama makijażu. Taki widok zaserwowała swoim fanom. Niecodzienny!

Kasia Cichopek akceptuje każdą wersję samej siebie - i tę upiększoną, z wyrazistym, profesjonalnym makijażem, i tę w codziennym make-upie, który podkreśla jej urodę, i wersję, której Katarzyna zazwyczaj nie prezentuje publicznie - najbardziej naturalną.

Aktorka znana widzom z "M jak miłość" dopiero co opublikowała w sieci efekt pracy Anety Nowackiej, która od 15 lat działa w branży make-up. W profesjonalnym makijażu Cichopek wyglądała jak prawdziwa gwiazda. Nie przeszkodziła w tym nawet czapeczka na głowie. Dzień później zaserwowała swoim fanom zupełnie inne widoki!

Zobacz także: Katarzyna Cichopek na rozpoczęciu roku szkolnego. Dwa telefony w dłoni i nietęga mina!

Kasia Cichopek bez makijażu

Na instagramowym profilu Katarzyny pojawiła się seria nagrań, w których Cichopek opowiadała o kremach znanej marki. Zachwalała efekt działania witaminy C zawartej w produktach, pokazała maseczki, zestaw liftingujący. Kolejne specyfiki wklepywała sobie w skórę, na której nie miała ani grama makijażu.

Do nagrań pozowała ubrana w zwykłą, białą koszulkę z dekoltem. Uśmiechała się i wydawała bardzo dobrze czuć we własnej skórze.

Zobacz także: Sensacyjne doniesienia z Polsatu! Cichopek wróci do "Tańca z Gwiazdami"

Cichopek na co dzień i na wielkich galach

Fani, którzy przyzwyczaili się do innego wizerunku Cichopek - zawsze umalowanej, ufryzowanej i gotowej na wielkie wyjścia, do pracy w "Halo, tu Polsat" albo do wzięcia udziału w kolejnych nagraniach z ukochanym u boku, mogli być zaskoczeni. Gwiazda zazwyczaj nie pokazuje się w aż tak naturalnym wydaniu.

Zobacz także: Cichopek rozemocjonowana jak nastolatka! Paddy Kelly poruszył jej serce i biodra. Maciek tylko zerkał

A szkoda! Cichopek ma 42 lata, ale jej twarz jest gładka, skóra promienna, zmarszczek niemal nie widać. Tylko pozazdrościć!

Zobacz także: Gwiazdy Polsatu to prawdziwe "bikiniary"! Co jedna to bardziej rozgogolona

Zobacz więcej zdjęć. Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski już po ślubie? Gwiazda napisała "My już po" i pokazała zdjęcia w białej sukience

Cichopek krótko o ślubie: "Nie mam obrączki" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.