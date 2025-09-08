Kasia Cichopek bez grama makijażu. Taki widok zaserwowała swoim fanom. Niecodzienny!

Aga Kwiatkowska
2025-09-08 11:21

Kasia Cichopek dopiero co zaprezentowała w sieci, jak wygląda w mocnym, profesjonalnym makijażu, by teraz pokazać się fanom w kompletnie innym wydaniu. Aktorka w obu wersjach jest piękna, ale zupełnie inna. W make-upie wykonanym przez Anetę Nowacką mogłaby podbijać czerwone dywany, za to bez żadnych upiększaczy wygląda młodo jak za dawnych lat. Zobaczcie sami!

Kasia Cichopek akceptuje każdą wersję samej siebie - i tę upiększoną, z wyrazistym, profesjonalnym makijażem, i tę w codziennym make-upie, który podkreśla jej urodę, i wersję, której Katarzyna zazwyczaj nie prezentuje publicznie - najbardziej naturalną.

Aktorka znana widzom z "M jak miłość" dopiero co opublikowała w sieci efekt pracy Anety Nowackiej, która od 15 lat działa w branży make-up. W profesjonalnym makijażu Cichopek wyglądała jak prawdziwa gwiazda. Nie przeszkodziła w tym nawet czapeczka na głowie. Dzień później zaserwowała swoim fanom zupełnie inne widoki!

Kasia Cichopek bez makijażu

Na instagramowym profilu Katarzyny pojawiła się seria nagrań, w których Cichopek opowiadała o kremach znanej marki. Zachwalała efekt działania witaminy C zawartej w produktach, pokazała maseczki, zestaw liftingujący. Kolejne specyfiki wklepywała sobie w skórę, na której nie miała ani grama makijażu.

Do nagrań pozowała ubrana w zwykłą, białą koszulkę z dekoltem. Uśmiechała się i wydawała bardzo dobrze czuć we własnej skórze.

Cichopek na co dzień i na wielkich galach

Fani, którzy przyzwyczaili się do innego wizerunku Cichopek - zawsze umalowanej, ufryzowanej i gotowej na wielkie wyjścia, do pracy w "Halo, tu Polsat" albo do wzięcia udziału w kolejnych nagraniach z ukochanym u boku, mogli być zaskoczeni. Gwiazda zazwyczaj nie pokazuje się w aż tak naturalnym wydaniu.

A szkoda! Cichopek ma 42 lata, ale jej twarz jest gładka, skóra promienna, zmarszczek niemal nie widać. Tylko pozazdrościć!

