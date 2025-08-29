Sensacyjne doniesienia z Polsatu! Cichopek wróci do "Tańca z Gwiazdami"

Jesienią minie 20 lat od kiedy Katarzyna Cichopek (43 l.) u boku Marcina Hakiela (42 l.), wytańczyła sobie Kryształową Kulę w "Tańcu z gwiazdami". "Super Express" dowiedział się, że w nowej edycji show prowadząca "Halo tu Polsat" będzie mogła przypomnieć widzom swoje taneczne umiejętności. Jednak tym razem na parkiecie nie stworzy już duetu ze skonfliktowanym byłym mężem...

Kasia Cichopek wraca do "Tańca z Gwiazdami"

Polsat od tygodni przygotowuje się do hucznego świętowania dwóch jubileuszów "Tańca z Gwiazdami": 20 lat emisji w Polsce i 30 edycji programu. Z tego powodu producenci wymyślili, by nowa odsłona show upływała pod znakiem wspomnień.

Jeden odcinek w całości ma być poświęcony przeszłości, a pojawić gościnnie mają się w nim ważni uczestnicy dawnych edycji, którzy rozkochali widownię. Nie tylko Ci z Polsatu, ale i czasów emisji w TVN. Według naszych informacji, podczas tego świętowania w programie nie zabraknie Kasi Cichopek.

- Przecież jak Kasia tańczyła, to kibicowały jej miliony widzów. Na ich oczach rodziła się jej miłość z Hakielem, więc skoro ona jest teraz w Polsacie, to grzechem byłoby nie skorzystać i nie zaprosić jej do wspólnego świętowania. Ona przyczyniła się w wielkim stopniu do popularności tego programu i jest ważną częścią jego historii

- opowiada nam jeden z tancerzy programu. Niestety - złe relacje z Marcinem Hakielem nie pozwolą - ku ubolewaniu produkcji - by Kasia znowu z nim zatańczyła i odtworzyła jedną z ich ikonicznych choreografii.

Cichopek już nie zatańczy z Hakielem, ale to nie problem...

- To jednak nie problem. Może np. "dostać" Rafała Maseraka, czy zaprzyjaźnionego z Polsatem Stefano Terrazzino, albo w ogóle zatańczyć w grupowym tańcu, gdzie każdy tańczy z każdym. Na pewno z tego jakoś sprytnie wybrną

- dodaje nasz informator. Ponoć oprócz Kasi Cichopek, Polsat chciałby jeszcze raz gościnnie zobaczyć na parkiecie m.in. Justynę Steczkowską (53 l.), Anetę Zając (43 l.) i Agatę Kuleszę (54 l.).

- Lista gwiazd, które ponownie zatańczą jest jeszcze otwarta. Zaprosiliśmy kilka ważnych osób i czekamy, co z tego wyjdzie

- słyszymy.

