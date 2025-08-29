Sensacyjne doniesienia z Polsatu! Cichopek wróci do "Tańca z Gwiazdami"

Kasia Cichopek wraca do "Tańca z Gwiazdami"

Polsat od tygodni przygotowuje się do hucznego świętowania dwóch jubileuszów "Tańca z Gwiazdami": 20 lat emisji w Polsce i 30 edycji programu. Z tego powodu producenci wymyślili, by nowa odsłona show upływała pod znakiem wspomnień.

Jeden odcinek w całości ma być poświęcony przeszłości, a pojawić gościnnie mają się w nim ważni uczestnicy dawnych edycji, którzy rozkochali widownię. Nie tylko Ci z Polsatu, ale i czasów emisji w TVN. Według naszych informacji, podczas tego świętowania w programie nie zabraknie Kasi Cichopek.

- Przecież jak Kasia tańczyła, to kibicowały jej miliony widzów. Na ich oczach rodziła się jej miłość z Hakielem, więc skoro ona jest teraz w Polsacie, to grzechem byłoby nie skorzystać i nie zaprosić jej do wspólnego świętowania. Ona przyczyniła się w wielkim stopniu do popularności tego programu i jest ważną częścią jego historii

- opowiada nam jeden z tancerzy programu. Niestety - złe relacje z Marcinem Hakielem nie pozwolą - ku ubolewaniu produkcji - by Kasia znowu z nim zatańczyła i odtworzyła jedną z ich ikonicznych choreografii.

Cichopek już nie zatańczy z Hakielem, ale to nie problem...

- To jednak nie problem. Może np. "dostać" Rafała Maseraka, czy zaprzyjaźnionego z Polsatem Stefano Terrazzino, albo w ogóle zatańczyć w grupowym tańcu, gdzie każdy tańczy z każdym. Na pewno z tego jakoś sprytnie wybrną

- dodaje nasz informator. Ponoć oprócz Kasi Cichopek, Polsat chciałby jeszcze raz gościnnie zobaczyć na parkiecie m.in. Justynę Steczkowską (53 l.), Anetę Zając (43 l.) i Agatę Kuleszę (54 l.).

- Lista gwiazd, które ponownie zatańczą jest jeszcze otwarta. Zaprosiliśmy kilka ważnych osób i czekamy, co z tego wyjdzie

- słyszymy.

