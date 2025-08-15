Ponętny biust Katarzyny Cichopek w centrum uwagi! Fani oniemieli

2025-08-15 15:17

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski uwielbiają aktywnie spędzać czas. Tym razem para postawiła na rowerową wyprawę w plener, a wspólne zdjęcia szybko podbiły serca internautów. Fani jednak nie mogli oderwać wzroku od stylizacji gwiazdy Polsatu - dopasowany top idealnie podkreślił jej ponętny biust i zgrabną sylwetkę.

Związek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego od miesięcy wzbudza zainteresowanie mediów i fanów. Choć para nie unika publikowania wspólnych zdjęć w mediach społecznościowych, to za każdym razem potrafi zaskoczyć obserwatorów. Tak było i tym razem - prezenterzy wybrali się na rowerową wycieczkę, dokumentując beztroskie chwile w promieniach letniego słońca. Wśród ujęć z malowniczych tras uwagę internautów szczególnie przykuł jeden kadr - Katarzyna w obcisłym topie, który podkreślił jej kobiece kształty.

Katarzyna Cichopek w ponętnym topie na rowerze kusi Macieja Kurzajewskiego

Na opublikowanych fotografiach widać, jak Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski przemierzają rowerowe szlaki w świetnych humorach. Ona - w sportowych legginsach i dopasowanym, niebieskim topie, on - w luźnym t-shircie i kasku, gotowy na kilometry wspólnej jazdy. Choć cała sceneria - zielone lasy i uśmiechy obojga - robiła wrażenie, to stylizacja Katarzyny skradła show.

Fani natychmiast zasypali sekcję komentarzy komplementami. - Kasiu wyglądasz skarbie przepięknie. Uwielbiam Was miłego popołudnia - pisał jeden z internautów. - Ten uśmiech to mówi wszystko - dodała inna fanka. 

Tak Cichopek dba o figurę!

Katarzyna Cichopek zdradziła, jak dba o swoją sylwetkę i nienaganny wygląd. - Nic nie dzieje się samo. Od siedzenia na kanapie figura się nie zrobi, choć niektórzy mają ją zapisaną w genach, ale ja do nich nie należę - wyznała jakiś czas temu w rozmowie z "Faktem". Gwiazda przyznała, że po przerwach związanych z macierzyństwem wróciła do regularnych treningów. - Od prawie dwóch lat ćwiczę, to daje mi radość, poprawia kondycję i formę psychiczną - mówiła w tym samym wywiadzie.

