Katarzyna Cichopek na rozpoczęciu roku szkolnego. Dwa telefony w dłoni i nietęga mina!

Aleksandra Pajewska-Klucznik
2025-09-01 13:35

Katarzyna Cichopek, jak co roku, pojawiła się na rozpoczęciu roku swoich pociech ze związku z Marcinem Hakielem - Helena ma dziś 12 lat, a Adam 16. Gwiazda pod szkołą pojawiła się w drogim aucie, w okularach przeciwsłonecznych i... z dwoma telefonami w dłoni. Tym razem, wyjątkowo, nie towarzyszył jej Maciej Kurzajewski.

Katarzyna Cichopek samotnie na rozpoczęciu roku szkolnego

Kasia Cichopek i Marcin Hakiel rozstali się oficjalnie w marcu 2022, po 17 wspólnych latach. Ich miłość narodziła się w telewizji, przed kamerami "Tańca z Gwiazdami". Skończyła się też z hukiem, gdy Cichopek nawiązała kolejną relację w pracy - tym razem z Maćkiem Kurzajewskim, z którym zawodowy i prywatny duet tworzą do dziś - prowadząc razem "Halo tu Polsat".

Ze związku Kasi Cichopek z Hakielem narodziła się dwójka dzieci - 16-letni dziś Adam i 12-letnia Helena. Mimo burzliwego rozwodu, rodzice dzielą się opieką nad dzieciakami i pilnują, by - o ile to możliwe - medialne zamieszanie i rozstanie rodziców jak najmniej ich dotykało.

Cichopek potrzebuje aż dwóch telefonów 

Na rozpoczęciu roku w jednej z prestiżowych warszawskich szkół pojawiła się tym razem samotna mama - Katarzyna Cichopek. U jej boku zabrakło Macieja Kurzajewskiego - być może nie chciała wzbudzać sensacji? Paparazzi jednak i tak ją wypatrzyli - przybyła do szkoły swoim wypasionym, białym Audi, odziana w niepozorną stylizację - sportowe buty, jeansy, t-shirt i zamszową kurteczkę. Na nosie miała szylkretowe, przeciwsłoneczne okulary (choć nie świeciło słońce), a w dłoniach dzierżyła beżową torebkę i aż dwa telefony komórkowe. Gwiazda Polsatu wyglądała na zabieganą, ale - jak widać - dla dzieciaków czas zawsze znajdzie.

Co ciekawe - jeszcze wczoraj aktorka "M jak Miłość" bawiła się w Kielcach na koncercie "Przebój Lata Radia Zet i Polsatu", gdzie w świetnym humorze tańcowała na trybunie nawet podczas prób (wideo poniżej).

Niestety - w pochmurny poniedziałek den doskonały nastrój gdzieś uleciał...

Katarzyna Cichopek