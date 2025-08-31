Cichopek rozemocjonowana jak nastolatka! Paddy Kelly poruszył jej serce i biodra. Maciek tylko zerkał

Kasia Cichopek – fanka od lat

W porannym paśmie „Halo, tu Polsat” Maciej Kurzajewski zdradził, że jego ukochana od dawna była wielką fanką Paddy’ego i całej Kelly Family. Okazuje się, że ta młodzieńcza sympatia wcale nie przeminęła. Z nagrania z próby widać wyraźnie, że Cichopek bawiła się jak dawniej – klaszcząc, uśmiechając się od ucha do ucha i reagując z entuzjazmem na każdy ruch Paddy’ego.

Katarzyna Cichopek zachowywała się dokładnie tak, jak setki tysięcy dziewczyn w latach 90., kiedy Kelly Family rozgrzewało publiczność na całym świecie. Dla wielu internautów to dowód, że pewne emocje nie przemijają z wiekiem – a idole młodości wciąż potrafią rozpalić serce tak samo jak kiedyś.

Fenomen Kelly Family i solowa droga Paddy’ego

The Kelly Family w latach 90. było cieszyło się niemalże histerycznym kultem – ich koncerty przyciągały tłumy, a płyty sprzedawały się w milionowych nakładach. Rodzinny zespół stworzył unikatowe połączenie popu, folku i rocka, które brzmiało świeżo i chwytliwie. Paddy, jeden z najbardziej charyzmatycznych członków grupy, szybko wyrósł na idola nastolatek w całej Europie. Dziś, jako solista, łączy w swojej twórczości elementy popu, rocka i muzyki chrześcijańskiej. W ostatnich latach nagrał kilka solowych albumów i regularnie koncertuje, udowadniając, że nadal ma potężny głos i wierne grono fanów.

Paddy Kelly wraca do Polski

Michael Patrick Kelly, dziś 47-letni wokalista, solista i autor piosenek, nadal ma rzeszę wiernych fanów. Choć od czasów największej popularności Kelly Family minęło już ponad 25 lat, jego muzyka wciąż wzbudza ogromne emocje. Jego dzisiejszy występ na Magicznym Zakończeniu Wakacji w Kielcach jest najlepszym dowodem na to, że Paddy wciąż świetnie czuje się na scenie.

Miłość i muzyka w jednym kadrze

Obecność Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego na próbie to kolejny dowód na to, że para lubi wspólne wyjścia. Razem tworzą jedną z najbardziej medialnych par polskiego show-biznesu. A fakt, że Kasia pozwoliła sobie na odrobinę „szaleństwa jak dawniej”, tylko dodał całej sytuacji uroku.

Magiczne Zakończenie Wakacji w Kielcach

Kielce znów stały się stolicą letniej rozrywki! W ostatni weekend sierpnia amfiteatr Kadzielnia rozbłysnął podczas Festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji 2025, organizowanego przez Polsat i Radio Zet. Trzy dni pełne emocji – od Świętokrzyskiej Gali Kabaretowej, gdzie do łez bawili m.in. Kabaret Skeczów Męczących i Moralny Niepokój, po koncert „Przebój Lata”, który eksplodował hitami. Na scenie pojawiły się gwiazdy największego kalibru: Edyta Górniak, Doda, Cleo, Blanka, Smolasty, Urszula, Golec uOrkiestra, Vix.N, a wisienką na torcie były występy Bajmu z Beatą Kozidrak oraz zagranicznych idoli – Michael Patrick Kelly i znany z tegorocznej Eurowizji Tommy Cash.

