Kim jest Tommy Cash z Estonii śpiewający "Espresso Macchiato"? O czym jest tekst?

Tommy Cash reprezentuje Estonię na Eurowizji 2025 – czy "Espresso Macchiato" podbije Europę?

Tommy Cash ma ogromną szansę na zwycięstwo w Eurowizji 2025! Estoński artysta, znany ze swojego oryginalnego stylu, tym razem zaskoczył fanów i zamiast rapowego brzmienia, do którego przyzwyczaił publiczność, na eurowizyjnej scenie zaprezentuje komediową kompozycję "Espresso Macchiato".

"Espresso Macchiato" – parodia, która może wygrać Eurowizję

Fani Tommy'ego Casha, którzy spodziewali się typowego dla niego rapu, mogą być zaskoczeni. Estończyk postawił na utwór inspirowany estetyką Käärijä i Joosta Kleina – dwóch poprzednich ulubieńców Eurowizji. "Espresso Macchiato" to pastisz pełen humoru, bez głębokiego przekazu, ale z ogromnym potencjałem rozrywkowym.

Występ Tommy'ego Casha jest parodią, jednak Estończycy pokochali tę propozycję – w superfinale preselekcji "Espresso Macchiato" zdobyło aż 83% głosów! To rekordowy wynik, który może zapowiadać wysokie noty także podczas Eurowizji 2025.

Tommy Cash i jego związki z Polską

Tommy Cash wielokrotnie odwiedzał Polskę, a jego relacja z naszym krajem nie kończy się na koncertach. Współpracował z czołowymi polskimi raperami – Quebonafide i Matą. W 2021 roku ukazał się wspólny utwór z pierwszym z nich "Benz-Dealer", który zdobył ponad 7 milionów wyświetleń na YouTube.

Kim jest Tommy Cash? Artysta, który przełamuje granice

Tommy Cash to nie tylko raper, ale i artysta wizualny, znany z mieszania post-sowieckiej estetyki z globalnymi trendami. Jego styl to połączenie ekstrawagancji, czarnego humoru i innowacyjnego podejścia do sztuki. Po sukcesie w Estonii szybko zdobył popularność na międzynarodowej scenie. Album „¥€$” (2018) otworzył mu drogę do światowej kariery – wystąpił w 50 europejskich miastach, a później dołączył do Olivera Tree podczas trasy koncertowej po USA.

Tommy pozostaje niezależnym artystą, kontrolującym swoją karierę bez wsparcia dużej wytwórni. Współpracował z wieloma gwiazdami, takimi jak Diplo, $uicideboy$, Charli XCX, Joji, Boys Noize, A.G. Cook czy Little Big.

Eurowizja 2025 – kiedy i gdzie?

Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Szwajcarii, w Bazylei, w hali St. Jakobshalle.

Półfinały: 13 i 15 maja 2025

Finał: 17 maja 2025

Nasz kraj reprezentuje Justyna Steczkowska z utworem "Gaja"

Tłumaczenie piosenki "Espresso macchiato"

Moja miłości Moja miłości Espresso macchiato, macchiato, macchiato Proszę bardzo Proszę bardzo Podniecające espresso macchiato Moja miłości Moja miłości Espresso macchiato, macchiato, macchiato Proszę bardzo Proszę bardzo Espresso macchiato Espresso macchiato Cześć, piękna, jestem Tomaso Uzależniony od tytoniu Lubię moją kawę to bardzo ważne Nie mam czasu na rozmowy, przepraszam Moje dni są bardzo zajęte A ja po prostu prowadzę tę małą restaurację Życie może dać ci cytryny Kiedy tańczysz z demonami Bez stresu, bez stresu Nie ma potrzeby być przygnębionym Moja miłości Moja miłości Espresso macchiato, macchiato, macchiato Proszę bardzo Proszę bardzo Podniecające espresso macchiato Moja miłości Moja miłości Espresso macchiato, macchiato, macchiato Proszę bardzo Proszę bardzo Espresso macchiato Espresso macchiato Lubię latać prywatnie Z 24 karatami Także mój dom jest bardzo wspaniały Mam dużo pieniędzy Pracuję całą dobę Dlatego jestem spocony jak mafioso Życie jest jak spaghetti Trudne, dopóki nie uda ci się go zrobić Bez stresu, bez stresu To będzie espresso Moja miłości Moja miłości Espresso macchiato, macchiato, macchiato Proszę bardzo Proszę bardzo Espresso macchiato Espresso macchiato La la la… Espresso macchiato Espresso macchiato

