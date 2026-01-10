Aktor kabaretu Smile pokazał wyjątkowy kadr z porodówki. To jego PIĄTE dziecko. "Andrzej, masz rozmach"

Anna Szubińska
2026-01-10 12:26

W domu jednego z najbardziej rozpoznawalnych artystów Kabaretu Smile zapanowała wielka radość. Andrzej Mierzejewski poinformował fanów, że właśnie został tatą po raz piąty. Wspaniałą nowiną podzielił się w mediach społecznościowych kabaretu, publikując wyjątkowe zdjęcie prosto z porodówki.

Rodzina kabaretu Smile powiększyła się

Na fotografii widzimy uśmiechniętego artystę, który z ogromną czułością trzyma w ramionach nowo narodzone dziecko. Kadr jest prosty, naturalny i bardzo wzruszający. Andrzej Mierzejewski nie kryje szczęścia i dumy. W krótkim, ale bardzo osobistym wpisie zdradził nie tylko, że jego rodzina się powiększyła, ale także płeć dziecka:

Dziś urodził mi się syn! To nasze piąte dziecko. Dziękuję Bogu i mojej kochanej żonie. Szczęśliwy tata. Ps. To zdjęcie nie jest AI.

Ten ostatni dopisek wywołał uśmiech u fanów i szybko stał się jednym z najczęściej komentowanych fragmentów wpisu.

Gratulacje od fanów i kolegów z branży

Pod postem błyskawicznie pojawiły się setki komentarzy. Internauci nie szczędzili gratulacji, ciepłych słów i wzruszających życzeń dla świeżo upieczonych rodziców. "Niech się zdrowo chowa!", "W oczach widać wzruszenie", "Dużo zdrowia dla całej rodziny", "Piękny moment", "To już jest pokaźny skład na kolejny Kabaret Smile" – pisali fani, doceniając szczerość i naturalność kadru.

Kabaretowy artysta w roli taty

Choć Andrzej Mierzejewski na scenie kojarzony jest przede wszystkim z humorem, dystansem i celnie puentowanymi żartami, w życiu prywatnym od lat konsekwentnie trzyma się z dala od medialnego rozgłosu. Tym bardziej ten wpis poruszył fanów – pokazuje bowiem zupełnie inną, bardzo osobistą stronę artysty. Narodziny piątego dziecka to wyjątkowy moment, który – jak widać – przyniósł mu ogromne wzruszenie i wdzięczność. Tym razem śmiech ustąpił miejsca ciszy i emocjom, których nie da się zagrać.

My również przyłączamy się do gratulacji i życzymy całej rodzinie dużo zdrowia, spokoju oraz niezliczonych chwil radości.

