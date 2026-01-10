Gwiazdy wstydzą się Polaków? Młynarska wściekła po podcaście Wellman: „To wobec mnie nieuczciwe”

Dorota Wellman w swoim podcaście przypomniała dawny wpis Agaty Młynarskiej o wakacjach nad Bałtykiem, sugerując niechęć do Polaków.

Słowa Doroty Welmann błyskawicznie odbiły się szerokim echem. A reakcja Młynarskiej była natychmiastowa – i bardzo emocjonalna.

Agata Młynarska nie lubiła Polaków nad morzem. Jerzy Stuhr czasami wstydził się mówić po polsku, co było dla mnie szokiem

– powiedziała Wellman, nawiązując do komentarzy sprzed lat. Dorota Wellman miała na myśli wpis Agaty Młynarskiej z 2016 roku, w którym dziennikarka opisała swoje wakacyjne doświadczenia znad polskiego morza. Tekst był ostry, ironiczny i – jak się okazało – zapamiętany na długo:

Podróż samochodem z Helu do Trójmiasta w lipcowy dzień potrafi trwać 6 godzin. We Władysławowie jest totalny armagedon — zjechali wszyscy państwo Kiepscy z rodzinami i przyjaciółmi, jedzenie jest drogie i przeważnie niedobre — ryby smażone na oleju niepierwszej świeżości, królują gofry i fryty. Wszędzie gra muzyka, w każdej knajpie faceci w gastronomicznej ciąży opędzają się od swoich dzieci i umęczonych żon. Wiadomo, dobry browar to podstawa! Wieje, pada deszcz i bywa zimno.

Wpis wywołał wówczas ogromną falę krytyki. Młynarskiej zarzucano pogardę wobec Polaków, a temat szybko stał się paliwem politycznym i medialnym.

Młynarska odpowiada ostro: „To jest nie OK”

Po latach Agata Młynarska nie kryje oburzenia, że jej słowa znów zostały użyte w takim kontekście. W odpowiedzi na wypowiedź Doroty Wellman jasno stawia granicę:

Dorota! To jest nie ok. Nie taki był sens mojej wypowiedzi w 2016 roku na ten temat – napisałam, że nie akceptuję pijanych, krzyczących, niepozwalających odpocząć innym, pijących piwo wakacjuszy. Podchwyciła to rodzącą się na potęgę pisowska propaganda i rozgrzała ten temat do granic możliwości. Stałam się ofiarą hejtu, wygrałam wszystkie sprawy z portalami i gazetami, w których pisano o mnie straszne rzeczy.

Dziennikarka podkreśla, że nigdy nie mówiła o „niechęci do Polaków jako takich”, a jedynie krytykowała konkretne, uciążliwe zachowania. W dalszej części wpisu Młynarska zaznacza, że dziś – w czasach dosłownego odbierania treści – takie uproszczenia są wobec niej zwyczajnie krzywdzące:

Mówienie, że »nie lubię Polaków«, nawet jako żart czy z przymrużeniem oka, w czasach kiedy rozumienie treści stało się niestety literalne, jest wobec mnie nieuczciwe. Nigdy Dorota nie powiedziałam, że »nie lubię Polaków«, miałam odwagę, podobnie jak i Ty wiele razy piętnować niestosowne zachowania naszych rodaków. A to jest zasadnicza różnica.

To właśnie to zdanie – „to wobec mnie nieuczciwe” – stało się najmocniejszym podsumowaniem całej sytuacji. Sprawa pokazuje, jak cienka bywa granica między krytyką zachowań a zarzutem pogardy wobec całego narodu. To także przykład, jak wypowiedzi sprzed lat – wyrwane z kontekstu – potrafią żyć własnym życiem i po czasie wracać w zupełnie nowej odsłonie. A ta wymiana zdań między Dorotą Wellman a Agatą Młynarską tylko dolała oliwy do ognia.

