Młynarska uderza w Pavlović i zachwyca się Zillmann. Padły mocne słowa. "Poczułam ścisk serca"

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa
2025-10-21 12:37

Wpis Agaty Młynarskiej na Instagramie wywołał falę emocji i refleksji wokół tego, jak postrzegamy kobiecość — szczególnie w kontekście tańca towarzyskiego i telewizji rozrywkowej. Dziennikarka zareagowała na słowa Iwony Pavlović, która zasugerowała Kasi Zillmann występ w sukni i na obcasach. Odpowiedź? - Czy naprawdę trzeba zakładać szpilki, by być kobietą? - pyta Młynarska. Potem padły mocne słowa.

Agata Młynarska przyjęła trzecią dawkę szczepionki

i

Autor: AKPA Agata Młynarska przyjęła trzecią dawkę szczepionki

Podczas ostatniego odcinka programu "Taniec z Gwiazdami", jurorka Iwona Pavlović zwróciła się do uczestniczki Kasi Zillmann z sugestią, by w kolejnych występach pokazała kobiecość w wersji "klasycznej" — w sukience i butach na obcasach. Agata Młynarska, która uważnie śledzi zmagania żeńskiej pary Zillmann–Janja Lesar, od razu odniosła się do tych słów w emocjonalnym wpisie. I choć jurorka nie miała niczego złego na myśli, traktując inny ubiór Zillmann jako pewnego rodzaju wyzwanie (zresztą w tańcach klasycznych istnieją pewne "wymagania" wobec tancerzy, jeśli chodzi o stroje), to wielu celebrytów nieopatrznie zrozumiała jej propozycję. Agata Młynarska do tego grona najwyraźniej się wpisuje, ponieważ zdaje się, że mocno dotknęły jej słowa Pavlović.

- Kiedy usłyszałam propozycję Iwony, poczułam przez chwilę ścisk serca i pytanie: dlaczego? Czy rzeczywiście trzeba tańczyć w zwiewnej sukni na obcasiku, żeby sprostać kobiecości? – zapytała Agata Młynarska w mediach społecznościowych.

Dziennikarka podkreśliła, że choć "Taniec z Gwiazdami" ma swoją konwencję, związaną z regułami tańca towarzyskiego, to jednak program rozrywkowy rządzi się także zasadami nowoczesnej narracji. A ta zakłada różnorodność, autentyczność i inkluzywność. – Wspaniałe jest, że producenci zaprosili do udziału żeńską parę, normalizując w ten sposób opowieść o nas, naszej różnorodności bez konieczności ukrywania i udawania kogoś innego - napisała Młynarska, dziękując Katarzynie Zillmann za "odwagę, integralność i godność". - Kasia przełamuje bariery, odziera z tabu umoczoną w brokacie opowieść o kobiecie w tańcu. Może zatańczyć w najlepszej wersji siebie: na swoich zasadach - podkreśla dziennikarka. Szczegóły poniżej.

Czy szpilki są koniecznym atrybutem kobiecości? Agata Młynarska apeluje: "Tańcz, jak chcesz!"

Agata Młynarska zwraca uwagę na to, że pewne zasady danego tańca są konieczne do przestrzegania w turniejach, a niekoniecznie w rozrywkowym show. Na zakończenie swojego wpisu dziennikarka zamienia komentarz w swego rodzaju manifest – nie tylko taneczny, ale i światopoglądowy.

– Tańcz jak chcesz! Boso, na obcasach, w kaloszach, baletkach, pointach, pończochach, skarpetach, trampkach, birkenstockach, crocsach, klapkach i onucach! Tylko proszę, tańcz - napisała Agata Młynarska.

Tym samym dziennikarka mówi wprost, że kobiecość nie mieści się w sztywnych ramach, a wolność wyrazu – także w programach rozrywkowych – powinna być celebrowana, nie ograniczana. Młynarska nie ma wątpliwości, że uczestniczki "Tańca z Gwiazdami" na pewno wymyślą coś, co odniesie się do pomysłu Iwony Pavlović, ale pozostanie pewnym "zaskoczeniem". 

Zobacz galerię zdjęć: Katarzyna Zillmann ma dość pytań o sukienki i szpilki. "Stereotypy, które wciąż nami rządzą"

Katarzyna Zillmann, Janja Lesar
29 zdjęć
Super Express Google News
Sonda
Czy Karolak ma szansę wygrać Taniec z Gwiazdami?
Rafał Maserak szczerze o Kasi Zillmann. Ma dla niej pomysł inny niż sukienki i szpilki
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IWONA PAVLOVIĆ
AGATA MŁYNARSKA
KATARZYNA ZILLMANN
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI