Kasia Cichopek w „Tańcu z Gwiazdami” rozpaliła parkiet i serca! Tak wywijała z Hakielem przed laty

Kasia Cichopek i Marcin Hakiel rozpalali parkiet "Tańca z Gwiazdami" przed laty. Ich wspólne występy oglądała cała Polska. To właśnie wtedy rodziła się miłość, o której mówił cały show-biznes.

20 lat temu Cichopek i Hakiel wytańczyli Kryształową Kulę. Miliony widzów śledziły nie tylko ich walce i samby, ale też sceniczny flirt, który przerodził się w uczucie.

"Dirty Dancing" po polsku, namiętne spojrzenia i gorące emocje. Tak Cichopek i Hakiel zapisali się w historii "Tańca z Gwiazdami".

Katarzyna Cichopek, wówczas znana głównie z roli Kingi w "M jak miłość", na parkiecie pokazała zupełnie inne oblicze – kobiety odważnej, seksownej i pełnej pasji. Hakiel – profesjonalista, który dopiero rozpoczynał swoją sceniczną drogę – idealnie uzupełniał jej temperament. Każdy kolejny odcinek stawał się nie tylko popisem tanecznych umiejętności, ale i romantycznym serialem na żywo. Publiczność kibicowała im nie tylko w walcu czy rumbie, lecz także w rodzącej się miłości.

"Dirty Dancing" po polsku

Jednym z najbardziej pamiętnych momentów był występ inspirowany filmem "Dirty Dancing". Słynna scena podniesienia, spojrzenia pełne napięcia i namiętności – widzowie nie mieli wątpliwości, że patrzą na coś wyjątkowego. To wtedy po raz pierwszy zaczęto mówić, że między Kasią Cichopek a Marcinem Hakielem iskrzy nie tylko na parkiecie. Występ ten do dziś wspominany jest jako jedna z najbardziej ikonicznych choreografii w historii polskiej edycji programu.

Cichopek i Hakiel - od parkietu do ołtarza

Chemia, którą widzowie dostrzegali co tydzień w telewizji, szybko przerodziła się w prawdziwe uczucie. Kasia i Marcin stali się parą także poza kamerami "Tańca z Gwiazdami", a ich związek był komentowany równie gorąco, jak ich tańce. Finałowa wygrana tylko przypieczętowała tę historię – Kryształowa Kula trafiła w ręce duetu, który podbił serca widzów i jurorów.

Wspomnienia wracają po latach

Dziś, kiedy Polsat przygotowuje się do jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami", w planach jest odcinek wspomnieniowy, w którym mają pojawić się dawni uczestnicy – ikony programu. Wśród nich nie może zabraknąć Kasi Cichopek, która przyczyniła się do popularności show i na zawsze zapisała się w jego historii.

Choć z powodu złych relacji z byłym mężem nie zobaczymy jej ponownie u boku Hakiela, producenci już mają pomysły, jak wykorzystać jej obecność. Może zatańczy z Rafałem Maserakiem, Stefano Terrazzino albo w grupowym układzie? W końcu jest dziś gwiazdą Polsatu i prowadzącą program "Halo, tu Polsat". Jednak dla milionów widzów zawsze pozostanie dziewczyną, która w rytmie samby i tanga odnalazła miłość i zdobyła serca publiczności.

Nowy "Taniec z gwiazdami" to hit czy kit? Oceniam listę uczestników Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.