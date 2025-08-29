Posądzali ich o romans, a tu takie wieści. Szok, co wyszło na jaw w sprawie Kaczorowskiej i Gurłacza!

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-08-29 21:20

Ich występy w "Tańcu z Gwiazdami" przyciągały uwagę fanów i mediów. Teraz okazuje się, że Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz definitywnie rozeszli się w życiu prywatnym. Ich wzajemne obserwacje na Instagramie zostały usunięte.

Podczas minionej edycji "Tańca z Gwiazdami" para Kaczorowska-Gurłacz budziła niemałe emocje. Aktorka i młody aktor zachwycali publiczność na parkiecie, prezentując zarówno namiętną rumbę, jak i wymagającą bliskości kizombę. Choć początkowo Filip ostrożnie wypowiadał się o swojej relacji z Agnieszką, szybko stało się jasne, że między nimi panuje doskonałe porozumienie zawodowe i przyjacielskie.

W mediach wielokrotnie podkreślali, że łączy ich wyłącznie prawdziwa przyjaźń. Obecność żony Gurłacza podczas finałowego odcinku oraz jego publiczne wyznanie miłości jednoznacznie zdementowały plotki o romansie z Kaczorowską. Fani mogli więc cieszyć się widowiskiem, mając świadomość, że emocje na parkiecie pozostają w granicach show.

Zobacz też: Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz słodzą sobie w sieci. "Mam odciśnięte ciało po treningu z Tobą!"

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz odobserwowali się w mediach społecznościowych

Po zakończeniu programu wiele osób zakładało, że duet pozostanie w kontakcie. Agnieszka i Filip jeszcze niedługo po finale spotykali się w restauracjach, by osobiście podziękować fanom za wsparcie i gratulacje. Te wspólne chwile okazały się jednak jednymi z ostatnich.

Obecnie serialowa Bożenka skupia się na pielęgnowaniu nowej relacji z Marcinem Rogacewiczem, wprowadzając go w świat tańca i pokazując uroki parkietu. Wygląda na to, że Kaczorowska całkowicie zerwała z przeszłością i ruszyła naprzód!

Zobacz też: Agnieszka Kaczorowska szczerze o swoim biuście. "Mieści się w dłoniach"

Według dziennikarzy portalu pudelek.pl symbolicznym krokiem kończącym ich przyjaźń stało się wzajemne odobserwowanie kont na Instagramie. W dzisiejszych czasach taki ruch jest często odczytywany jako definitywne zerwanie kontaktu. Według publicznie dostępnych danych Gurłacz jako pierwszy przerwał obserwowanie Agnieszki 27 sierpnia 2025 roku, a dzień później Kaczorowska odwzajemniła gest, co jednoznacznie zamknęło rozdział ich wspólnych relacji w mediach społecznościowych. Będziecie tęsknić za ich duetem?

Zobacz też: Skradł całusa i... dotknął pupy! Rogacewicz i Kaczorowska nie hamują się już nawet przy dzieciach

Zobacz naszą galerię: Posądzali ich o romans, a tu takie wieści. Szok, co wyszło na jaw w sprawie Kaczorowskiej i Gurłacza!

Agnieszka Kaczorowska
22 zdjęcia
Sonda
Lubisz Agnieszkę Kaczorowską?
Kaczorowska i Rogacewicz nie mogli utrzymać rąk przy sobie. Tak zachowywali się na ramówce Polsatu
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Filip Gurłacz
TANIEC Z GWIAZDAMI
AGNIESZKA KACZOROWSKA