Posądzali ich o romans, a tu takie wieści. Szok, co wyszło na jaw w sprawie Kaczorowskiej i Gurłacza!

Podczas minionej edycji "Tańca z Gwiazdami" para Kaczorowska-Gurłacz budziła niemałe emocje. Aktorka i młody aktor zachwycali publiczność na parkiecie, prezentując zarówno namiętną rumbę, jak i wymagającą bliskości kizombę. Choć początkowo Filip ostrożnie wypowiadał się o swojej relacji z Agnieszką, szybko stało się jasne, że między nimi panuje doskonałe porozumienie zawodowe i przyjacielskie.

W mediach wielokrotnie podkreślali, że łączy ich wyłącznie prawdziwa przyjaźń. Obecność żony Gurłacza podczas finałowego odcinku oraz jego publiczne wyznanie miłości jednoznacznie zdementowały plotki o romansie z Kaczorowską. Fani mogli więc cieszyć się widowiskiem, mając świadomość, że emocje na parkiecie pozostają w granicach show.

Zobacz też: Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz słodzą sobie w sieci. "Mam odciśnięte ciało po treningu z Tobą!"

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz odobserwowali się w mediach społecznościowych

Po zakończeniu programu wiele osób zakładało, że duet pozostanie w kontakcie. Agnieszka i Filip jeszcze niedługo po finale spotykali się w restauracjach, by osobiście podziękować fanom za wsparcie i gratulacje. Te wspólne chwile okazały się jednak jednymi z ostatnich.

Obecnie serialowa Bożenka skupia się na pielęgnowaniu nowej relacji z Marcinem Rogacewiczem, wprowadzając go w świat tańca i pokazując uroki parkietu. Wygląda na to, że Kaczorowska całkowicie zerwała z przeszłością i ruszyła naprzód!

Zobacz też: Agnieszka Kaczorowska szczerze o swoim biuście. "Mieści się w dłoniach"

Według dziennikarzy portalu pudelek.pl symbolicznym krokiem kończącym ich przyjaźń stało się wzajemne odobserwowanie kont na Instagramie. W dzisiejszych czasach taki ruch jest często odczytywany jako definitywne zerwanie kontaktu. Według publicznie dostępnych danych Gurłacz jako pierwszy przerwał obserwowanie Agnieszki 27 sierpnia 2025 roku, a dzień później Kaczorowska odwzajemniła gest, co jednoznacznie zamknęło rozdział ich wspólnych relacji w mediach społecznościowych. Będziecie tęsknić za ich duetem?

Zobacz też: Skradł całusa i... dotknął pupy! Rogacewicz i Kaczorowska nie hamują się już nawet przy dzieciach

Zobacz naszą galerię: Posądzali ich o romans, a tu takie wieści. Szok, co wyszło na jaw w sprawie Kaczorowskiej i Gurłacza!

Sonda Lubisz Agnieszkę Kaczorowską? TAK NIE