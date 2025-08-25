Agnieszka Kaczorowska szczerze o swoim biuście. "Mieści się w dłoniach"

Agnieszka Kaczorowska wydaje się pewną siebie i swojej urody kobietą, która za nic ma krytyczne komentarze innych. W najnowszym wywiadzie tylko to potwierdziła. Aktorka znana z "Klanu" i instruktorka "Tańca z Gwiazdami", która już we wrześniu znów pojawi się na parkiecie show z Marcinem Rogacewiczem u boku, gościła w podcaście Piekielnie Szczere.

Gdy została zapytana o swój stosunek do własnego wyglądu, a konkretnie biustu, przyznała otwarcie, że absolutnie nie ma kompleksów. Wideo znajdziecie niżej!

Agnieszka Kaczorowska bardzo szczerze o swoim biuście

Kaczorowska, która ma za sobą dwie ciąże, co może wpływać na wygląd i postrzeganie własnego ciała, ale jednocześnie jest profesjonalną tancerką i bardzo dużo czasu spędza na sali, szczerze wyznała, co sądzi o swoim biuście.

Kocham swój biust. W ogóle kocham to, że jest mały. (...) Mieści się w dłoniach. Super się tańczy. (...) Ja już mam absolutnie dystans, zwłaszcza do swojego biustu - podkreśliła.

Kaczorowska jest filigranową 33-latką. Przed laty bywała krytykowana za nadliczbowe kilogramy, później schudła, a teraz może imponować smukłą, wytrenowaną, lekko umięśnioną sylwetką. A jednak wciąż bywa hejtowana za to, jak się prezentuje. Stara się nie brać tego do siebie.

Jestem bardzo wrażliwym człowiekiem i ja sobie bardzo cenię tę swoją wrażliwość. Jednocześnie znam jej takie słabe punkty i strony. I są, nazwijmy to, oceny, komentarze, krytyka, która mnie bolą. Jest taka, istnieje. Ja nie będę się tutaj wystrzeliwać, gdzie jest moja pięta achillesowa, ale jest taka. Ja nie mogę powiedzieć, bo to byłoby nieszczere, że ja sobie założyłam zbroję i mnie już nic nie tyka. To jest niemożliwe. Nie mam takiego typu osobowości, nie mam takiego charakteru. Może ktoś by tak potrafił. Ja tak nie potrafię - dodała.

Ostatnio na jednej z imprez Kaczorowska pokazała się w wydekoltowanej sukience. W sieci pojawiły się niepochlebne komentarze, sugerujące, że aktorka powinna nosić inne kroje.

Jak mówisz o tym biuście, ja bardzo często obracam to w jakiś rodzaj żartu - podsumowała gwiazda.

