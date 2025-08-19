Rogacewicz zaimponował Kaczorowskiej wielkim kijem. Dosłownie. Mamy zdjęcia

A jednak! Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz stworzyli parę nie tylko w życiu. Tancerka i aktor, gwiazdor serialu "Komisarz Alex", zostali oficjalnie ogłoszoną kolejną parą uczestników nowego edycji "Tańca z Gwiazdami". Ich treningu już trwają. Agnieszka prezentuje je na swoich kanałach w social mediach. Kulisy zaskakują!

Agnieszka Kaczorowska niejednego partnera doprowadziła już do finału programu. Na treningach doskonale wie więc, co robić i jak używać kija.

- Ja, bardzo często ucząc, używam kija - tak, kija. Pomaga on zarówno w tańcach latynoamerykańskich, do ustawienia sylwetki, dobrego środka ciężkości, jak i w tańcach standardowych - do ramy. No i zawsze tego kija biorę z pomieszczenia gospodarczego - od szczotki, od mopa czy czegokolwiek, co się tam znajdzie - opowiedziała o swoich metodach na Instagramie.

ZOBACZ: Maciej Pela to tatuś na medal! Te zdjęcia rozczulają do granic. A Kaczorowska w tym czasie... I TO Z KIM!

Ale Marcin Rogacewicz na treningu stawił się z własnym kijem, co bardzo Agnieszkę poruszyło.

- To jest mój pierwszy uczeń w historii całej mojej trenerskiej kariery, który kupił sobie własny, prywatny kij - ogłosiła dumna z partnera. - No, co mogę powiedzieć? Lubię robić w drewnie, bardzo lubię - uśmiechnął się aktor.

NIE PRZEGAP: Skradł całusa i... dotknął pupy! Rogacewicz i Kaczorowska nie hamują się już nawet przy dzieciach

Kaczorowska i Rogacewicz są teraz nierozłączni. Pomieszkują razem, wspólnie remontują dom i razem przyjeżdżają na treningi. Mimo to nie potwierdzają nadal, że są parą. Zgodnie z planem produkcji mają to zrobić dopiero w trakcie programu.

Zobaczcie w naszej galerii, jak Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz prezentują się przed treningiem. Czułości nie zabrakło.

Kaczorowska i Rogacewicz nie mogli utrzymać rąk przy sobie. Tak zachowywali się na ramówce Polsatu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.