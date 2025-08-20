Kaczorowska szaleje z Rogacewiczem. A Maciej Pela tańczy nad Wisłą z córkami. Ale one wyrosły! Mamy zdjęcia

Kaczorowska trenuje do "Tańca z Gwiazdami". Pela przejął opiekę nad dziećmi

Do startu nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" zostało mniej niż niż dwa tygodnie. Nic dziwnego, że uczestnicy prawie nie opuszczają sali treningowej. No, może poza Tomaszem Karolakiem, który zaczął swoje treningi wcześniej, a teraz wyjechał na wakacje. No i oprócz kontuzjowanego poważnie Michała Czerneckiego, który na razie nie jest w stanie ćwiczyć.

Na parkiecie szaleją za to Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Tancerka jest dumna ze swojej gwiazdy. Zwłaszcza, że na pierwszy trening przyniósł... własnego kija. Aż nie mogła się go nachwalić.

Maciej Pela przyłapany z córkami

Córkami gwiazdy zajmuje się w tym czasie ich tatuś. Na szczęście one też mają szansę potańczyć. Robiły to ostatnio z Maćkiem Pelą podczas spaceru nad Wisłę. Przebiegali razem przez fontanny, wygłupiali się, robili sobie fotki, a gdy zgłodnieli, poszli na pyszną pizzę.

I choć Maciej Pela prowadzi zajęcia taneczne i sam ma ostatnio ręce pełne roboty, zawsze znajdzie czas dla córeczek. Emilka (6 l.) i Gabrysia (4 l.) to jego oczka w głowie.

Zobaczcie w naszej galerii, jak Maciej Pela bawi się z córkami. Prawda, że wspaniały z niego tata?