Kaczorowska szaleje z Rogacewiczem. A Maciej Pela tańczy nad Wisłą z córkami. Ale one wyrosły! Mamy zdjęcia

Adrian Nychnerewicz
Adrian Nychnerewicz
2025-08-20 5:05

Treningi do "Tańca z Gwiazdami" ruszyły na dobre. Od teraz Agnieszka Kaczorowska (33 l.) przez dobrych kilka tygodni będzie zajęta tańcem z nowym ukochanym, który został też jej partnerem w programie - aktorem Marcinem Rogacewiczem (45 l.). Ich córeczkami - zajmuje się w tym czasie Maciej Pela (35 l.). Ale nie jest to dla niego przykry obowiązek. Wręcz przeciwnie. Zobaczcie w naszej galerii, jak tancerz świetnie się z nimi bawi. Paparazzi przyłapali ich w niedzielne popołudnie nad Wisłą w Warszawie.

Kaczorowska trenuje do "Tańca z Gwiazdami". Pela przejął opiekę nad dziećmi

Do startu nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" zostało mniej niż niż dwa tygodnie. Nic dziwnego, że uczestnicy prawie nie opuszczają sali treningowej. No, może poza Tomaszem Karolakiem, który zaczął swoje treningi wcześniej, a teraz wyjechał na wakacje. No i oprócz kontuzjowanego poważnie Michała Czerneckiego, który na razie nie jest w stanie ćwiczyć. 

Na parkiecie szaleją za to Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Tancerka jest dumna ze swojej gwiazdy. Zwłaszcza, że na pierwszy trening przyniósł... własnego kija. Aż nie mogła się go nachwalić.

ZOBACZ: Rogacewicz zaimponował Kaczorowskiej wielkim kijem. Dosłownie. Mamy zdjęcia

Maciej Pela przyłapany z córkami

Córkami gwiazdy zajmuje się w tym czasie ich tatuś. Na szczęście one też mają szansę potańczyć. Robiły to ostatnio z Maćkiem Pelą podczas spaceru nad Wisłę. Przebiegali razem przez fontanny, wygłupiali się, robili sobie fotki, a gdy zgłodnieli, poszli na pyszną pizzę. 

I choć Maciej Pela prowadzi zajęcia taneczne i sam ma ostatnio ręce pełne roboty, zawsze znajdzie czas dla córeczek. Emilka (6 l.) i Gabrysia (4 l.) to jego oczka w głowie.

NIE PRZEGAP: Skradł całusa i... dotknął pupy! Rogacewicz i Kaczorowska nie hamują się już nawet przy dzieciach

Zobaczcie w naszej galerii, jak Maciej Pela bawi się z córkami. Prawda, że wspaniały z niego tata?

Maciej Pela z córeczkami nad Wisłą
43 zdjęcia
Super Express Google News
Kaczorowska i Rogacewicz nie mogli utrzymać rąk przy sobie. Tak zachowywali się na ramówce Polsatu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MACIEJ PELA
AGNIESZKA KACZOROWSKA
MARCIN ROGACEWICZ