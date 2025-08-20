Rafał Patyra o życiu miłosnym Agnieszki Kaczorowskiej! Sam ma córkę z kochanką. Żona wybaczyła mu zdrady

Rafał Patyra do niedawna był gwiazdą Telewizji Polskiej, teraz udziela się w Republice. Dziennikarz, który ma bogatą przeszłość i przeszedł długą drogę do odbudowy małżeństwa po zdradach, jakich się dopuścił (i o których teraz mówi otwarcie), ostatnio na wizji wspomniał o Agnieszce Kaczorowskiej. Gwiazda rozstała się z mężem, z którym wciąż jeszcze się nie rozwiodła. Oboje układają sobie jednak życie prywatne na nowo.

Kaczorowska już za moment pojawi się w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie poprowadzi swojego partnera - i zawodowego, i życiowego - Marcina Rogacewicza. Ta dwójka była widywana w intymnych sytuacjach, ale oficjalnie wciąż się nie ujawniła. Aktor jest już po rozwodzie, aktorka i tancerka wciąż jest żoną innego.

Zobacz także: Były dziennikarz TVP przyznał się do nieślubnego dziecka. Teraz w TV Republika udziela porad małżeńskich

Patyra żartuje z życia miłosnego Kaczorowskiej

19 sierpnia Patyra w programie Telewizji Republika odważył się na dość mocny żart z Kaczorowskiej. Jego słowa robią szczególne wrażenie, gdy przypomnimy sobie o jego przeszłości. Dziennikarz przyznał się do tego, że zdradzał żonę, a z kochaną ma dziecko.

Agnieszka jest kimś na kształt seryjnego mordercy, jeśli chodzi o serca męskie i przy okazji małżeństwa też - rzucił Patyra.

Zobacz także: Kaczorowska szaleje z Rogacewiczem. A Maciej Pela tańczy nad Wisłą z córkami. Ale one wyrosły! Mamy zdjęcia

Patyra miał romans i dziecko z kochanką. Z córką nie ma kontaktu

Religijny i mocno oddany wierze Rafał Patyra z żoną wychowuje aż 4 dzieci - syna i 3 córki. Choć jest bardzo prorodzinny, z czwartą córką, która jest owocem jego romansu, dziennikarz nie utrzymuje kontaktu. Dziewczynka jest już nastolatką. Jakiś czas temu dziennikarz wyjaśnił, dlaczego się z nią nie spotyka.

Córka ma 13 lat, jest pod wpływem mamy i babci, a to nie są osoby mi przychylne. (...) Półtora roku temu powiedziała mi, że nie chce się ze mną spotykać. Mogę tylko od czasu do czasu zadzwonić, na przykład z okazji urodzin albo imienin. Dla niej te rozmowy nie są przyjemnością, we mnie natomiast pozostawiają niedosyt - opowiadał.

Zobacz także: Te gwiazdy wybaczyły zdradę. Wykazały się niezwykłą odwagą

A tak w rozmowie z "Dobrym Tygodniem" tłumaczył okoliczności zdrady małżeńskiej.

W mojej pracy sporo się dzieje, szybko pojawiają się duże pieniądze, spotyka się piękne kobiety. One były moją słabością. Łatwo się złapać w tę pułapkę, bo naprawdę jest to duża pokusa. Piękny świat, choć mocno nieprawdziwy i ten romans, który został spuentowany dzieckiem niesakramentalnym, wcale nie był pierwszy. Ja miałem kilka tych romansów, ale ten romans akurat był inny od wcześniejszych, dlatego że mnie się wydawało, że spotkałem miłość swojego życia, która została mi gdzieś tam z góry zesłana. We wszystkim wydawało mi się, że się zgadzamy, że pasujemy do siebie idealnie. Druga strona też o tym umiejętnie zapewniała. No i poszło.

Zobacz także: Agnieszka "Nie jestem niczyją kochanką" Kaczorowska w objęciach Marcina Rogacewicza

Zobacz więcej zdjęć. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz już się nie kryją? Czule trzymali się za ręce na tajnej imprezie "Tańca z Gwiazdami"!

Kaczorowska i Rogacewicz nie mogli utrzymać rąk przy sobie. Tak zachowywali się na ramówce Polsatu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.