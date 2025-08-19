To będzie próba ich związku?! Pavlović nie ma wątpliwości, co czeka Kaczorowską i Rogacewicza

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz to bez wątpienia jeden z najgłośniejszych duetów tej edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". O ich udziale w show mówiło się od tygodni, a teraz wszyscy zastanawiają się, jak poradzą sobie na parkiecie. Głos w sprawie zabrała najbardziej wymagająca jurorka tanecznego programu, czyli Iwona Pavlović.

Iwona Pavlović o szansach Kaczorowskiej i Rogacewicza w "Tańcu z Gwiazdami"

Iwona Pavlović przyznała w rozmowie z "Faktem", że nie była świadoma tego, że Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wystąpią razem, a także, że łączy ich coś w życiu prywatnym.

Trudno mi się wypowiedzieć, bo nawet nie wiedziałam, że tańczą razem i że są w relacji. W tańcu turniejowym bardzo często pary są ze sobą w życiu prywatnym i to akurat jest dużym plusem

- mówi Iwona Pavlović.

Dodała również:

Nie wiem, jak będzie akurat w ich przypadku. Mam nadzieję, że dobrze. Chyba znają się już trochę. Chociaż ciekawe... Może to będzie też dla nich jakaś próba, bo w momentach kiedy tańczymy, trenujemy, kiedy gwieździe coś nie wychodzi, to jest dużo stresu, dużo nerwów, więc może spotkają się w takich sytuacjach bardzo stresujących i to też może dla nich będzie jakiś taki ciekawy egzamin.

Iwona Pavlović nie ukrywa, że ma wysokie oczekiwania wobec tegorocznej edycji "Tańca z Gwiazdami".

Niech będą fajerwerki, niech są schody, niech są pióra, niech są reflektory. Mam nadzieję, że tak będzie. Wiem, że producenci i Polsat szykuje tam bardzo dużo niespodzianek

- podsumowuje jurorka.

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" już 14 września o 19:55 powraca na antenę Polsatu. Będziecie oglądać?

Kaczorowska i Rogacewicz nie mogli utrzymać rąk przy sobie. Tak zachowywali się na ramówce Polsatu