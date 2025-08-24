Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski znów rozbawiają (i dzielą). Nowe nagranie wywołało burzę!

Małgorzata Kowalska
Małgorzata Kowalska
rr
2025-08-24 13:52

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski znów stali się tematem nagłówków portali plotkarskich. Znana para opublikowała kolejne "humorystyczne" nagranie, które – jak zwykle – podzieliło internautów. Jedni chwalą ich za dystans i poczucie humoru, inni nie szczędzą ostrych słów krytyki.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to dziś jedna z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Aktorka, znana m.in. z roli Kingi Zduńskiej w "M jak miłość", aktywnie prowadzi swój profil na Instagramie, gdzie regularnie publikuje relacje z życia prywatnego, romantyczne kadry z partnerem oraz wpisy reklamowe.

"Kurzopki", jak fani nazywają parę, znani są także z krótkich, zabawnych nagrań, które wywołują duże emocje. Niezależnie od tematu – czy to reklama płytek, czy komediowa scenka z życia – ich wideo zawsze budzą zainteresowanie i... prowokują komentarze.

Zobacz także: Tak się bawiły gwiazdy na tajnej imprezie Polsatu! Hubert Urbański zrobił wielkie wejście

Nowa scenka rozbawiła (i zirytowała) internautów

Tym razem Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski opublikowali wideo, w którym aktorka "z oburzeniem" reaguje na widok partnera oglądającego serial bez niej. Scenka trafiła na Instagram i Facebooka, od razu zbierając setki komentarzy.

Pod nagraniem nie zabrakło entuzjastycznych reakcji.

Super razem wyglądacie kochani.

Ale Kasia udana.

Fajnie jesteście.

Genialne.

Super, że macie dystans do siebie.

Całe życie z wariatami.

Krytyka również się pojawiła. Nie wszystkim bowiem nagranie przypadło do gustu. W sieci nie zabrakło ostrych komentarzy, w których internauci krytykowali parę za publikowanie – ich zdaniem – nieśmiesznych treści.

Jakie to durne.

No i czemu ma to służyć?

Żenada.

Nieśmieszne.

Mam wrażenie, że próbują zrobić kopię Dowborów :/.

Gorzej niż dzieci.

Są granice tego, co można zrobić za pieniądze.

"Kurzopki" nie zwalniają tempa

To nie pierwsze tego typu nagranie na profilach Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Już wcześniej opublikowali oni swoją wersję internetowego trendu "Grrr", czy inne "śmieszne" nagrania.

Polecamy: Oto prawdziwy wzrost Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego! Paulina Smaszcz śmieje się do rozpuku?!

W naszej galerii znajdziesz urocze minki Kasi Cichopek! Warto tam zajrzeć.

Super Express Google News
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski
22 zdjęcia
Cichopek krótko o ślubie: "Nie mam obrączki"
Sonda
Czy Kasia Cichopek jest dla Ciebie wzorem?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Katarzyna Cichopek
Maciej Kurzajewski