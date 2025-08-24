Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to dziś jedna z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Aktorka, znana m.in. z roli Kingi Zduńskiej w "M jak miłość", aktywnie prowadzi swój profil na Instagramie, gdzie regularnie publikuje relacje z życia prywatnego, romantyczne kadry z partnerem oraz wpisy reklamowe.

"Kurzopki", jak fani nazywają parę, znani są także z krótkich, zabawnych nagrań, które wywołują duże emocje. Niezależnie od tematu – czy to reklama płytek, czy komediowa scenka z życia – ich wideo zawsze budzą zainteresowanie i... prowokują komentarze.

Nowa scenka rozbawiła (i zirytowała) internautów

Tym razem Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski opublikowali wideo, w którym aktorka "z oburzeniem" reaguje na widok partnera oglądającego serial bez niej. Scenka trafiła na Instagram i Facebooka, od razu zbierając setki komentarzy.

Pod nagraniem nie zabrakło entuzjastycznych reakcji.

Super razem wyglądacie kochani.

Ale Kasia udana.

Fajnie jesteście.

Genialne.

Super, że macie dystans do siebie.

Całe życie z wariatami.

Krytyka również się pojawiła. Nie wszystkim bowiem nagranie przypadło do gustu. W sieci nie zabrakło ostrych komentarzy, w których internauci krytykowali parę za publikowanie – ich zdaniem – nieśmiesznych treści.

Jakie to durne.

No i czemu ma to służyć?

Żenada.

Nieśmieszne.

Mam wrażenie, że próbują zrobić kopię Dowborów :/.

Gorzej niż dzieci.

Są granice tego, co można zrobić za pieniądze.

"Kurzopki" nie zwalniają tempa

To nie pierwsze tego typu nagranie na profilach Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Już wcześniej opublikowali oni swoją wersję internetowego trendu "Grrr", czy inne "śmieszne" nagrania.

