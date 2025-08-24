Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to dziś jedna z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Aktorka, znana m.in. z roli Kingi Zduńskiej w "M jak miłość", aktywnie prowadzi swój profil na Instagramie, gdzie regularnie publikuje relacje z życia prywatnego, romantyczne kadry z partnerem oraz wpisy reklamowe.
"Kurzopki", jak fani nazywają parę, znani są także z krótkich, zabawnych nagrań, które wywołują duże emocje. Niezależnie od tematu – czy to reklama płytek, czy komediowa scenka z życia – ich wideo zawsze budzą zainteresowanie i... prowokują komentarze.
Nowa scenka rozbawiła (i zirytowała) internautów
Tym razem Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski opublikowali wideo, w którym aktorka "z oburzeniem" reaguje na widok partnera oglądającego serial bez niej. Scenka trafiła na Instagram i Facebooka, od razu zbierając setki komentarzy.
Pod nagraniem nie zabrakło entuzjastycznych reakcji.
Super razem wyglądacie kochani.
Ale Kasia udana.
Fajnie jesteście.
Genialne.
Super, że macie dystans do siebie.
Całe życie z wariatami.
Krytyka również się pojawiła. Nie wszystkim bowiem nagranie przypadło do gustu. W sieci nie zabrakło ostrych komentarzy, w których internauci krytykowali parę za publikowanie – ich zdaniem – nieśmiesznych treści.
Jakie to durne.
No i czemu ma to służyć?
Żenada.
Nieśmieszne.
Mam wrażenie, że próbują zrobić kopię Dowborów :/.
Gorzej niż dzieci.
Są granice tego, co można zrobić za pieniądze.
"Kurzopki" nie zwalniają tempa
To nie pierwsze tego typu nagranie na profilach Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Już wcześniej opublikowali oni swoją wersję internetowego trendu "Grrr", czy inne "śmieszne" nagrania.
