Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Humory im dopisują, mimo Pauliny Smaszcz

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie chyba najpopularniejsza para w świecie polskiego show-biznesu. Niektórzy jednak odczuwają już pewien przesyt tej celebryckiej pary. Nie dość, że narzeczeni razem pracują w Halo, tu Polsat", to jeszcze zasypują internet filmikami ze sobą w rolach głównych. Jakiś czas temu furorę zrobiło nagranie "Kurzopków", na którym prezenter niczym piórkiem machał Kasią. Maciej Kurzajewski pokazał się wówczas i jako słodziak, i jako siłacz. Widać, że dobre humory zakochanym dopisują. Psuć je jednak może od czasu do czasu Paulina Smaszcz, czyli była żona dziennikarza. "Kobieta-petarda" ciągle podgryza obecnego partnera Kasi Cichopek. Do tego dochodzi jeszcze walka o pieniądze. Na szczęście to wszystko nie przeszkadza Maciejowi Kurzajewskiemu i jego narzeczonej nagrywać "zabawnych" filmików. Ostatni miał nawet element "edukacyjny". Dowiedzieliśmy się bowiem, ile wynosi prawdziwy wzrost Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego.

Kasia Cichopek i Paulina Smaszcz razem w sądzie! Niewiarygodne sceny na sali. Komedia!

Kasia Cichopek wzrost. O ile wyższy jest Maciej Kurzajewski?

Raczej wszyscy wiedzą o tym, że Katarzyna Cichopek nie należy do wysokich osób. Brak centymetrów dodaje gwieździe "M jak miłość" uroku. A ile mierzy Maciej Kurzajewski? O ile centymetrów jest wyższy od swojej partnerki? Prawa wyszła na jaw. I to z pewnego źródła, bo z filmiku, który pojawił się na profilach pary prezenterów w mediach społecznościowych. Choć dotyczy on picia kawy, z nagrania dowiadujemy się, że Kasia Cichopek mierzy 158 cm, a Maciej Kurzajewski - 176, czyli jest wyższy od ukochanej aż o 18 centymetrów. Ciekawe, co na to Paulina Smaszcz. Możliwe, że oglądając tego typu twórczość byłego męża, śmieje się do rozpuku. I to nie z powodu wzrostu kogokolwiek, tylko z jakości artystycznej nagrań. W końcu Paulina Smaszcz znała męża jako poważnego dziennikarza sportowego i wybitnego eksperta od skoków narciarskich. A teraz kim jest Maciej Kurzajewski? Przede wszystkim chyba partnerem Kasi Cichopek.

Dla porządku dodajmy, ze według informacji krążących w sieci Paulina Smaszcz mierzy 170 centymetrów.

W galerii prezentujemy, jak Maciej Kurzajewski macha niższą o 18 centymentów Kasią Cichopek

Sonda Czy spór na linii Cichopek - Kurzajewski - Smaszcz powinien się już zakończyć? Tak, czas najwyższy Niech się kłocą, jest ciekawie Nie obchodzi mnie to