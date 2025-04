Kasia Cichopek i Paulina Smaszcz razem w sądzie! Niewiarygodne sceny na sali. Komedia!

Katarzyna Cichopek to obecna narzeczona Macieja Kurzajewskiego, czyli byłego męża Pauliny Smaszcz. Już samo to sprawia, że panie raczej nie darzą się nadmierną sympatią. Niechęć to jednak mały pikuś! Kasia Cichopek i Paulina Smaszcz spotkały się w sądzie. Na sali rozegrały się niewiarygodne sceny. Chwilami przypominały one... komedię.