Słodziak Kurzajewski macha Cichopek jak piórkiem. Ale z niego siłacz!

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski, Dojrzała i spontaniczna miłość

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski doskonale wiedzą, co to jest dojrzała miłość. Ale kto powiedział, że dojrzała musi być nudna i pozbawiona spontaniczności. Oboje w swoim życiu wiele przeszli i w swoich ramionach znaleźli wielkie szczęście, którym chętnie dzielą się ze światem. O tym, że Maciej Kurzajewski i Kasia Cichopek są razem, fani dowiedzieli się w październiku 2022 roku. Wcześniej - w marcu - gwiazda "M jak miłość" i jej ówczesny mąż - Marcin Hakiel - wydali oświadczenie, w którym poinformowali o rozstaniu. Potem zakochana para prezenterów razem zamieszkała, a projekt wnętrza przygotowywał Jonatan Kilczewski, z którym aktorka współpracowała przy programie "Operacja aranżacja". Przełomowy moment w związku "Kurzopków" nastąpił w ostatni dzień 2023 roku. Wtedy para oficjalnie potwierdziła swoje zaręczyny.

Maciej Kurzajewski macha Kasią Cichopek jak piórkiem. Słodziak i siłacz w jednym

Wracając do spontaniczności w relacji, w której są Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, warto zobaczyć obrazki z filmiku, który właśnie trafił do sieci. Prezenter udowodnił, że w jego brzuchu cały czas są motyle. Na nagraniu widzimy, jak Maciej Kurzajewski jak piórko podnosi narzeczoną i macha nią na wszystkie strony. Mimo że Kasia Cichopek zalicza się do lekkich osób, to i tak jej ukochany musiał mieć dużo siły, by dać tali dowód miłości. Przy okazji okazało się, że nie tylko wielki z niego siłacz, lecz także słodziak. Rozczulajacy był również opis, który wrzuciła gwiazda "M jak miłość". Pochodzi on z "Kubusia Puchatka".

- Kubusiu, jak się pisze MIŁOŚĆ?- Prosiaczku, MIŁOŚĆ się nie pisze, MIŁOŚĆ się czuje.

- czytamy na profilu aktorki i prezenterki. Zrobiło się bardziej słodko niż w cukierni. Przyjemnie na nich popatrzeć. W naszej galerii prezentujemy te niezwykle romantyczne ujęcia.

