Tak wygląda nowy dom Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Zaskoczenie? Ptaki w salonie

Justyna Steczkowska znalazła szalony sposób na zarobek i zaliczyła MEGA WPADKĘ! Musicie to zobaczyć

To będzie widowisko!

Gessler przyparta do ściany w kwestii pieniędzy. W końcu wyznała prawdę o finansowaniu remontów w "Kuchennych rewolucjach". Kto płaci?

Tak wygląda nowy dom Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Mamy pierwsze zdjęcia

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski wkrótce zamieszkają razem w domu dziennikarza w Starej Miłosnej. Wcześniej jednak zdecydowali się na remont, by odświeżyć wnętrze i dopasować je współczesnych trendów. Jak zapowiadała Cichopek - całość miała być urządzona we włoskim stylu. W tym celu Jonatan Kilczewski wybrał się do Mediolanu w poszukiwaniu inspiracji. - Mam dzisiaj misję znaleźć sofę, stół z krzesłami, a więc Kasia trzymaj kciuki. Na pewno będzie po włosku, stylowo i przytulnie, tak jak chciałaś – powiedział na swoim Instagramie.

Jaki jest efekt pracy projektanta? Właśnie zobaczyliśmy pierwsze zdjęcia z nowego domu prowadzących "Pytanie na śniadanie". "Uchylam rąbka tajemnicy. Miało być przytulnie, jasno z nutą elegancji. Już niedługo ekipy montują ostatnie elementy we wnętrzu i @katarzynacichopek pokaże Wam efekt końcowy. My już nie możemy się doczekać" - napisał podekscytowany Jonatan Kilczewski.

We wnętrzu dominuje kolor kremowy. Całość wygląda bardzo estetycznie i minimalistycznie, ale wciąż ciepło.

Sporym zaskoczeniem z pewnością jest fototapeta z czaplami w salonie. Wnętrze przypadło fanom do gustu. W komentarzach nie szczędzą pochwał. "Pięknie", "Przepięknie", "Ślicznie! Dobra robota" - piszą.

Komunia córki Cichopek i Hakiela Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.