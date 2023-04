Znany projektant urządza dom Cichopek i Kurzajewskiego. Po kanapę pojechał do Włoch

Rodzina gwiazdy Hollywood się powięszyła! Bruce Willis został dziadkiem! Czekał na to wiele lat

Kasia Cichopek i Jonatan prowadzą razem program "Operacja aranżacja", a ponieważ Cichopek ceni sobie talent i gust kolegi, to właśnie jemu powierzyła aranżację domu w Starej Miłosnej, w którym wkrótce zamieszka z nowym narzeczonym i resztą rodziny. Całość ma być urządzona we włoskim stylu, więc Kilczewski wyjechał aż do Mediolanu w poszukiwaniu inspiracji. – Mam dzisiaj misję znaleźć sofę, stół z krzesłami, a więc Kasia trzymaj kciuki. Na pewno będzie po włosku, stylowo i przytulnie, tak jak chciałaś – powiedział na swoim Instagramie.

Kasia Cichopek będzie miała kanapę z Mediolanu

Podczas zakupów udało mu się znaleźć ogromną kremową kanapę, która pasuje do wyobrażeń aktorki. Zachwytom nie było końca... – Jest tak wygodna, że nie chce mi się z niej wstawać. I już chyba Tobie zazdroszczę – zwrócił się do Kasi.

Ciekawe tylko, co na taki styl powie Kurzajewski. Wszystko wskazuje na to, że będzie zachwycony, bo często odwiedza Włochy, gdzie mieszka jego najstarszy syn ze swoją rodziną. Teraz będzie miał Italię we własnym domu. Na efekty prac przyjdzie jednak poczekać kilka miesięcy. Na miejscu cały czas trwają zaawansowane prace - ostatnio budynek był docieplany.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski o rodzinnych relacjach. Jak mama i synowie Maćka traktują Kasię?