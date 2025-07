"Grrr" przejmuje internet! Wszyscy warczą! Cichopek, Kliment i Rzeźniczak jak zawsze trendy

Jeśli scrollując TikToka lub Instagram Reels usłyszałaś warczenie – nie martw się, to nie pies sąsiada, tylko najnowszy viralowy trend! Internauci szaleją na punkcie „Grrr challenge”, w którym liczy się dystans, urok i… odrobina zwierzęcej energii. Do zabawy dołączają też polskie gwiazdy – w tym Katarzyna Cichopek, Jacek Jeschke, Jan Kliment i Jakub Rzeźniczak. O co chodzi w tym całym „Grrr”? Już wyjaśniamy.