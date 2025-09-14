"Halo, tu Polsat" bez Kasi Cichopek! Została zastąpiona w ostatniej chwili!

"Halo, tu Polsat" bez Kasi Cichopek. Co się stało?
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski od lat tworzą nierozerwalny duet. Najpierw połączyli ich producenci "Pytania na śniadanie", a następnie uczucie. Gdy w 2024 roku pożegnali się z telewizją publiczną, kwestią czasu było aż przejmie ich inna stacja. Ostatecznie przeszli do "Polsatu", gdzie prowadzą razem "Halo, tu Polsat".
Jednak podczas niedzielnego wydania śniadaniówki Polsatu, Katarzyny Cichopek zabrakło w programie. Zamiast niej u boku Macieja Kurzajewskiego pojawiła się Aleksandra Filipek. Nic wcześniej nie zapowiadało, by miało dojść do kolejnych zmian par w "Halo, tu Polsat". Wiadomo, co stoi za nieobecnością gwiazdy "M jak miłość" w programie.
Jak informuje "Fakt", Katarzyna Cichopek jest chwilowo niedysponowana i to właśnie dlatego w ostatniej chwili została zastąpiona przez młodszą koleżankę. Prowadząca ma za niedługo wrócić na antenę.
Kasia wczoraj poprosiła o zastępstwo ze względu na niedyspozycję związaną z chorobą. Powoli wraca do zdrowia – przekazała "Faktowi" osoba z produkcji show.
Zobacz również: Sensacyjne doniesienia z Polsatu! Cichopek wróci do "Tańca z Gwiazdami"
Roszady w "Halo, tu Polsat"
27 sierpnia odbyła się konferencja prasowa "Halo, tu Polsat", podczas której zaprezentowano wszystkie pary prowadzących. Nie obyło się bez zmian. Kilka dni wcześniej informowaliśmy o "zawodowym rozwodzie" Pauliny Sykut-Jeżyny i Krzysztofa Ibisza. W nowych odcinkach ostali sparowani z innymi partnerami. U boku Ibisza pojawiła się zjawiskowa Ewa Wachowicz, a Sykut-Jeżynie towarzyszy Tomasz Wolny. Do programu dołączyła również nowa para prowadzących - Aleksandra Filipek oraz Aleksander Sikora!
Oto wszystkie pary "Halo, tu Polsat":
- Ewa Wachowicz i Krzysztof Ibisz
- Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Wolny
- Aleksandra Filipek i Aleksander Sikora
- Agnieszka Hyży i Maciej Rock
- Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski
Zobacz również: Mąż Ewy Wachowicz to postać niezwykle tajemnicza. Gwiazda "Halo, tu Polsat" właśnie go pokazała!