"Halo, tu Polsat" bez Kasi Cichopek! Została zastąpiona w ostatniej chwili!

Aleksandra Kalita
2025-09-14 10:53

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski od lat stanowią zgrany duet. Zarówno w życiu prywatnym, jak i w pracy. Jednak w niedzielny poranek aktorki zabrakło u boku swojego partnera w programie "Halo, tu Polsat". W ostatniej chwili zastąpiła ją inna prowadząca. Wiemy, skąd ta nagła zmiana.

"Halo, tu Polsat" bez Kasi Cichopek. Co się stało?

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski od lat tworzą nierozerwalny duet. Najpierw połączyli ich producenci "Pytania na śniadanie", a następnie uczucie. Gdy w 2024 roku pożegnali się z telewizją publiczną, kwestią czasu było aż przejmie ich inna stacja. Ostatecznie przeszli do "Polsatu", gdzie prowadzą razem "Halo, tu Polsat".

Jednak podczas niedzielnego wydania śniadaniówki Polsatu, Katarzyny Cichopek zabrakło w programie. Zamiast niej u boku Macieja Kurzajewskiego pojawiła się Aleksandra Filipek. Nic wcześniej nie zapowiadało, by miało dojść do kolejnych zmian par w "Halo, tu Polsat". Wiadomo, co stoi za nieobecnością gwiazdy "M jak miłość" w programie.

Jak informuje "Fakt", Katarzyna Cichopek jest chwilowo niedysponowana i to właśnie dlatego w ostatniej chwili została zastąpiona przez młodszą koleżankę. Prowadząca ma za niedługo wrócić na antenę.

Kasia wczoraj poprosiła o zastępstwo ze względu na niedyspozycję związaną z chorobą. Powoli wraca do zdrowia – przekazała "Faktowi" osoba z produkcji show.

Roszady w "Halo, tu Polsat"

27 sierpnia odbyła się konferencja prasowa "Halo, tu Polsat", podczas której zaprezentowano wszystkie pary prowadzących. Nie obyło się bez zmian. Kilka dni wcześniej informowaliśmy o "zawodowym rozwodzie" Pauliny Sykut-Jeżyny i Krzysztofa Ibisza. W nowych odcinkach ostali sparowani z innymi partnerami. U boku Ibisza pojawiła się zjawiskowa Ewa Wachowicz, a Sykut-Jeżynie towarzyszy Tomasz Wolny. Do programu dołączyła również nowa para prowadzących - Aleksandra Filipek oraz Aleksander Sikora!

Oto wszystkie pary "Halo, tu Polsat":

  • Ewa Wachowicz i Krzysztof Ibisz
  • Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Wolny
  • Aleksandra Filipek i Aleksander Sikora
  • Agnieszka Hyży i Maciej Rock
  • Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski

