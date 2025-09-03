Mąż Ewy Wachowicz to postać niezwykle tajemnicza. Gwiazda "Halo, tu Polsat" właśnie go pokazała!

Ewa Wachowicz zadebiutowała jako prowadząca program "Halo, tu Polsat" w duecie z Krzysztofem Ibiszem, a gościem w jej pierwszym odcinku był Zenek Martyniuk.

Edward Miszczak skomentował występ Wachowicz, sugerując, że lepiej czuje się w kuchni niż na kanapie, ale dał jej szansę na rozwój w roli prowadzącej.

Wachowicz świętowała 2. rocznicę ślubu ze Sławomirem Kowalewskim, którego przedstawiła jako postać z pięknym głosem.

Sławomir Kowalewski jest dziennikarzem radiowym i wokalistą, znanym m.in. z występu w "Must be the music".

Ewa Wachowicz znów jest w centrum uwagi. I to z dwóch powodów. Po pierwsze - dołączyła do ekipy "Halo, tu Polsat" i zadebiutowała w roli gospodyni śniadaniówki (jest partnerem na wizji jest Krzysztof Ibisz). Po drugie - świętowała 2. rocznicę ślubu ze Sławomirem Kowalewskim. W pierwszym odcinku programu z udziałem byłej Miss Polonia gościem był m.in. Zenek Martyniuk. Atmosfera na planie była mocno rozrywkowa, a do historii przeszły wygłupy prezenterki z gwiazdorem disco polo i Ibiszem. Dzień później debiut Ewy Wachowicz w "Halo, tu Polsat" skomentował sam Edward Miszczak. Zrobił to... w tym samym programie (gospodarzami byli wówczas Agnieszka Hyży i Maciej Rock) Jego słowa dają myślenia...

No jeszcze mamy tu różnicę. Ewa jak wejdzie do kuchni, to jej ciało inaczej pracuje, a jak siedzi na tych kanapach, to troszkę sztywnieje. Ale jak przeczytałem w jednym z postów – dajmy jej szansę. Jeszcze dwa programy i będzie rewelacyjna

- wypalił dyrektor programowy Polsatu.

Rocznica ślubu Ewy Wachowicz. Kim jest Sławomir Kowalewski?

Sporo dzieje się też w życiu prywatnym Ewy Wachowicz. Jedna z najsłynniejszych polskich modelek w historii przy okazji rocznicy swojego ślubu z drugim mężem pokazała krótki filmik z ukochanym, okraszony osobistym podpisem.

Dwa lata temu powiedzieliśmy sobie sakramentalne "tak". Dziękuję kochanie, że już dwunasty rok budzisz mnie swoim pięknym głosem

- napisała Ewa Wachowicz na Instagramie. Kim jest Sławomir Kowalewski, mąż Ewy Wachowicz? Na pewno to postać tajemnicza - nie pcha się na afisz, mimo że ma ku temu warunki. To, że modelka wspomniała o pięknym głosie ukochanego, zapewne nie jest przypadkiem. Sławomir Kowalewski słynie bowiem z umiejętności wokalnych. Wiele osób do dziś pamięta jego znakomite wykonanie szlagieru Piotra Szczepanika "Nigdy więcej" podczas 11. edycji programu "Must be the music". Mąż Ewy Wachowicz jest także dziennikarzem radiowym. Pracował m.in. w RMF FM, gdzie przez 12 lat prowadził poranne rozmowy.

