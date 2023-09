Kim jest nowy mąż Ewy Wachowicz? To znany radiowiec i utalentowany wokalista

Ewa Wachowicz wyszła za Sławomira Kowalewskiego

Ewa Wachowicz po raz drugi wyszła za mąż. Prezenterka, dziennikarka i restauratorka po rozwodzie z pierwszym mężem Przemysławem Osuchowskim przez wiele lat była singielką. Skupiała się na wychowaniu córki oraz karierze zawodowej, a także na rozwijaniu swoich pasji. Wg doniesień medialnych Sławomira Kowalewskiego poznała w sytuacji zawodowej w 2015 r. i miała to być miłość od pierwszego wejrzenia, a uczucia obojga były na tyle silne, że w kilka miesięcy po pierwszym spotkaniu zdecydowali się razem zamieszkać. Publicznie pokazali się jednak po raz pierwszy razem dopiero w 2019 r., na premierze "Miasta Skarbów".

Kim jest wybranek Ewy Wachowicz? Połączyły ich wspólne pasje?

Sławomir Kowalewski jest dziennikarzem radiowym i muzykiem. Obecnie można go słuchać na antenie Radia Kraków, wcześniej przez 12 lat prowadził poranne audycje w RMF. Jest także utalentowanym i doświadczonym wokalistą, śpiewu uczył się od najmłodszych lat. Szerszej publiczności dał się poznać uczestnicząc w 11. edycji programu "Must be the music", gdzie zachwycił swoją interpretacją wielkiego przeboju Piotra Szczepanika pt. "Nigdy więcej".

Kowalewski pochodzi ze Szczecina, gdzie uczęszczał do szkoły muzycznej i gdzie rozpoczął studia polonistyczne. Przerwał jej jednak na rzecz kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jak czytamy na stronie radia RMF FM wybranek Ewy Wachowicz pasjonuje się wspinaczką górką i żeglarstwem, uwielbia dobra kuchnię i wesołe towarzystwo.

