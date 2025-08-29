Zenek Martyniuk błaznuje z Ewą Wachowicz! Maksymalny poziom żenady? Jeszcze ten Ibisz

Ewa Wachowicz i Krzysztof Ibisz zadebiutowali jako duet prowadzących program "Halo, tu Polsat", a gościem był Zenek Martyniuk z zespołem Łobuzy.

Podczas programu Martyniuk i Ibisz zaczęli błaznować, śpiewając fragmenty piosenki "Mandacik", do której dołączyła Ewa Wachowicz.

Na nagraniu opublikowanym przez Ibisza widać, jak Wachowicz otrzymuje od panów "mandat" w postaci dwóch buziaków, tworząc zaskakujące trio celebrytów.

Krzysztof Ibisz i Ewa Wachowicz zadebiutowali razem w "Halo, tu Polsat"

Ewa Wachowicz, Zenek Martyniuk i Krzysztof Ibisz zaliczają się do bardzo szeroko pojętego grona celebrytów. Wydawać by się mogło, że to de facto ich jedyny wspólny mianownik. Byłą Miss Polonia i legendarnego prezentera Polsatu połączyło jednak coś jeszcze - właśnie zostali nowym duetem prowadzących "Halo, tu Polsat". A co z liderem zespołu Akcent? W premierowym odcinku śniadaniówki z nową parą prezenterów to właśnie Zenek Martyniuk zawitał w studiu. Wokaliście towarzyszyła grupa Łobuzy, z którą nagrał ostatni hit "Mandacik" z kontrowersyjnym tekstem ("Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności, możesz go opłacić walutą miłości"), który śpiewa cała Polska, w tym.. księża. W trakcie programy muzycy wykonali swój przebój, a Krzysztof Ibisz nagle porwał Ewę Wachowicz do tańca. Zrobiła się mocno imprezowa atmosfera. Najciekawsze jest jednak to, co stało się potem.

Wiadomo, do kiedy Krzysztof Ibisz będzie pracował w Polsacie. "I bardzo dobrze"

Krzysztof Ibisz, Zenek Martyniuk i Ewa Wachowicz stworzyli egzotyczne trio

Na profilu Krzysztofa Ibisza pojawiło się nagranie, które jest dowodem na to, że tak różni celebryci jak on, Ewa Wachowicz i Zenek Martyniuk mogą stworzyć tercet. Co prawda mocno egzotyczny i... Tu już sami musicie sobie dobrać określenie po obejrzeniu tego osobliwego materiału (nagranie prezentujemy pod galerią). Czy to maksymalny poziom żenady? Zdecydowanie najmniej do tego tria pasuje Ewa Wachowicz, która jest poważną bizneswoman, a w przeszłości była rzeczniczką rządu Waldemara Pawlaka. Można odnieść wrażenie, że wśród błaznujących panów czuje się nieco nieswojo, szczególnie po tym, gdy Krzysztof Ibisz i Zenek Martyniuk śpiewają o opłaceniu mandatu "w zupełnej ciemności". Była Miss Polonia dostała też wspomniany "mandacik". Jaką karę przyznali "policjanci"? 2 buziaki (słownie: dwa).

Sonda Czy występ tria Martyniuk- Wachowicz - Ibisz był żenujący? Tak Nie Trudno powiedzieć